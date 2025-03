Tênis: Thiago Wild é 1º brasileiro a estrear no Masters 1000 de Miami

19/03/2025 20h47

Na disputa feminina, Bia Haddad, número 18 do mundo, é cabeça de chave 16 e favorita na estreia diante da qualifier tcheca Linda Fruhvirtova (215ª). Será o segundo confronto das duas: no ano passado Bia derrotou a tcheca na primeira rodada do Aberto da Ausrtrália. A paulistana de 27 anos tenta se recuperar de eliminações precoces neste início de ano: não passou da primeira rodada dos torneios de Indian Wells (EUA), Mérida (Espanha), Dubai (Emirados Árabes Unidos) e Doha (Catar).

Estreia de duplas

A parceria da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos estreia às 19h de quinta (20) contra a dupla da norueguesa Ulrike Eikeri com a mexicana Giulia Olmos.

Na sexta (21) ao meio dia serão duas estreias. Bia Haddad joga ao lado da alemã Laura Siegemund contra a dupla da dona da casa Caroline Dolehide com a australiana Storm Hunter. No masculino, a parceria do mineiro Marcelo Melo com o gaúcho Rafael Matos encaram na primeira rodada a dupla do salvadorenho Marcelo Arévalo com o croata Mate Pavic.