Temperatura alta ajuda lucro da Energisa a disparar no 4º tri

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A Energisa apurou lucro líquido de R$1,83 bilhão no quarto trimestre, com um salto de 254% em relação ao obtido em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado na noite de terça-feira, que cita que o desempenho foi ajudado em parte pelas altas temperaturas no país.

De acordo com a companhia elétrica, alguns fatores não recorrentes também contribuíram para a alta do lucro trimestral, como o registro contábil do ativo fiscal diferido da distribuidora Energisa Rondônia, além do registro de "indébitos tributários" gerados após a retirada do PIS/Cofins da base de cálculo do ICMS.

"Foram decisivos para o resultado as temperaturas acima da média em todas as regiões e o bom desempenho da indústria, motivado por novas cargas e aumento da produção de alimentos e minerais", afirmou a Energisa no balanço, citando que no quarto trimestre, o consumo de energia elétrica nas distribuidoras do grupo cresceu 2,3% frente ao mesmo período de 2023, atingindo 11.088,3 GWh.

Em todo o ano de 2024, a Energisa disse que obteve um lucro líquido recorde de R$3,79 bilhões, praticamente dobrando o resultado de R$1,89 bilhão reportado em 2023.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente da companhia elétrica somou R$1,9 bilhão no último trimestre de 2024, uma redução de 7,9% na base anual, impactado por provisões e por marcação a mercado da carteira da comercializadora de energia.

No acumulado do ano passado, o Ebitda ajustado recorrente da Energisa alcançou R$7,63 bilhões, um aumento de 8,1%.

Entre suas diferentes unidades de negócio, a companhia destacou o crescimento do mercado de suas distribuidoras de energia, com alta de 2,3% do consumo de energia no quarto trimestre, para 11.088,3 gigawatts-hora (GWh).

A companhia também viu avanços na (re)energisa, subsidiária para atuar nos segmentos de geração distribuída, comercialização de energia e outras soluções. A empresa encerrou o ano passado com 117 usinas solares em operação e 441 megawatts-pico (MWp) de potência instalada. O Ebitda da divisão cresceu 89,6% no ano, para R$187,9 milhões.