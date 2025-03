EUA: Homem é flagrado com tartaruga viva escondida nas calças em aeroporto

Um homem foi pego em flagrante ao tentar embarcar com uma tartaruga viva escondida em suas calças no Aeroporto Internacional Newark Liberty, em Nova Jersey, Estados Unidos. O caso aconteceu no dia 7 de março.

O que aconteceu

Animal foi identificado pelo scanner corporal de segurança. O alarme disparou quando um oficial fazia a revista na região da virilha.

Homem retirou uma tartaruga viva enrolada em uma pequena toalha azul. De acordo com o cidadão, que não teve o nome divulgado, trata-se de uma tartaruga-de-orelha-vermelha (Trachemys scripta) com aproximadamente 12 centímetros.

A Polícia da Autoridade Portuária interrogou o homem, tomou posse da tartaruga e indicou que entraria em contato com o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA e autoridades locais de controle de animais. O homem perdeu seu voo e foi escoltado para fora do posto de controle pela polícia Comunicado da TSA (Transportation Security Administration)

Tartaruga-de-orelha-vermelha Imagem: Instituto Butantan

A tartaruga não foi ferida pelas ações do homem, dizem as autoridades. "Elogio nosso oficial que conduziu a revista de forma muito profissional em um esforço para resolver o alarme. Acredito que esta é a primeira vez que nos deparamos com alguém que estava escondendo um animal vivo na frente de suas calças", disse Thomas Carter, Diretor de Segurança Federal da TSA em Nova Jersey.

Tartaruga-de-orelha-vermelha no Brasil

Conhecida pelas listras vermelhas na lateral da cabeça, a tartaruga-de-orelha-vermelha é exótica. Segundo o Instituto Butantan, não é uma espécie nativa do Brasil e, sim, originária do sudeste e centro dos Estados Unidos e norte do México.

No Brasil, surgiu como uma espécie invasora na década de 80. Nessa época, foi adotada de forma irresponsável como animal de estimação e, assim como diversas outras espécies invasoras, tornou-se um grande problema ambiental e teve sua comercialização proibida em 1998.