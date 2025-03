STF tem maioria para rejeitar suspeição de ministros para julgar denúncia contra Bolsonaro

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) já registra maioria de votos para rejeitar os pedidos de impedimento e de suspeição dos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes para analisar denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado.

Nos três casos, 7 dos 11 ministros já se manifestaram contra as contestações. O julgamento virtual foi iniciado na quarta-feira e será encerrado às 23h59 da quinta-feira.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, já havia rejeitado pedidos semelhantes de impedimento dos três ministros no final de fevereiro. O que a corte analisa em plenário virtual, agora, são recursos apresentados pelas defesas de Bolsonaro, do general da reserva e ex-ministro Braga Netto e pelo general da reserva Mario Fernandes, todos denunciados por suposta participação na tentativa de golpe.

Oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em fevereiro, a denúncia de Bolsonaro e Braga Netto deve ser analisada pela Primeira Turma do tribunal no dia 25.

A Primeira Turma é formada pelos ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Dino, além de Moraes, que é relator do caso, e de Zanin, presidente do colegiado.