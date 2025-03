STF marca para 29 e 30 de abril o julgamento do 'núcleo 2' do plano golpista

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para os dias 29 e 30 de abril o julgamento da denúncia contra mais um núcleo de acusados de planejar um golpe de Estado. A análise foi liberada pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, na noite de ontem. Esse foi o terceiro grupo de acusados que teve o julgamento liberado por Moraes.

A Primeira Turma vai julgar a denúncia contra o núcleo 1 na próxima semana, nos dias 25 e 26 de março. Também já foi agendada a data do julgamento do núcleo 3, composto predominantemente por militares, para o dia 8 de abril.

O grupo de acusados que terá a denúncia analisada em 29 e 30 de abril se refere ao "núcleo 2" da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Compõem esse núcleo:

- Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF);

- Filipe Garcia Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL);

- Marcelo Costa Câmara, coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

- Mário Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência na gestão de Bolsonaro;

- Marília Ferreira de Alencar, delegada da Polícia Federal (PF);

- Fernando de Sousa Oliveira, delegado da PF.

De acordo com a denúncia da PGR, os acusados do núcleo 2 foram responsáveis por gerenciar o plano do golpe elaborado pela organização criminosa (que compõe o núcleo 1, supostamente liderado por Bolsonaro). Já o núcleo 3, segundo a PGR, promoveu "ações táticas para convencer e pressionar o Alto Comando do Exército a ultimar o golpe".