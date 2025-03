Samsung mira grandes negócios após atraso na área de inteligência artificial

Por Hyunjoo Jin e Heekyong Yang

SUWON, COREIA DO SUL (Reuters) - A Samsung Eletronics disse nesta quarta-feira que está analisando grandes negócios para impulsionar seu crescimento, após enfrentar duros questionamentos dos acionistas depois do fracasso em aproveitar o boom da inteligência artificial.

A companhia sul-coreana foi uma das ações de tecnologia com pior desempenho no ano passado.

A Samsung vem sofrendo com lucros baixos e queda nos preços das ações nos últimos trimestres, após ficar atrás de rivais nas áreas de chips avançados de memória e de fabricação de chips sob contrato, que têm desfrutado de forte demanda de projetos de IA.

Os acionistas criticaram a administração pelo fraco desempenho das ações e durante a reunião pediram medidas para reativar os preços dos papéis.

O co-CEO e chefe de negócios de semicondutores da Samsung prometeu alcançar a concorrência na corrida dos chips de memória de alta largura de banda (HBM, na sigla em inglês) e pediu desculpas pelo fraco desempenho das ações da empresa.

"Nós nos atrasamos na leitura das tendências do mercado e, como resultado, perdemos o mercado inicial", disse na reunião Jun Young-hyun, co-CEO da Samsung e chefe dos negócios de semicondutores.

A Samsung, que introduziu um sistema de desempenho para executivos baseado em ações no ano passado, está considerando expandir o esquema para funcionários no ano que vem, como parte dos esforços para aumentar os preços de suas ações, disse o co-CEO Han Jong-hee.

As ações da Samsung estavam sendo negociadas com alta de 2,3%, em comparação com a elevação de 0,9% do índice de referência KOSPI.

"O desempenho das ações foi decepcionante", disse à Reuters um acionista de 65 anos que forneceu apenas seu sobrenome, Lee, antes da reunião.

"No ano passado, o preço das ações estava tão ruim que até pensei em investir em ações dos EUA", disse.

As ações da Samsung caíram quase um terço no ano passado e atingiram a mínima de quatro anos em novembro, enquanto as da rival SK Hynix subiram 26%.

A Samsung lançou um plano de recompra de ações no valor de 10 trilhões de wons (US$7,2 bilhões) em novembro.

GRANDES NEGÓCIOS

Han disse aos investidores que 2025 será um ano difícil devido às incertezas em torno das políticas econômicas nas principais economias. Segundo ele, a Samsung buscará fusões e aquisições "significativas" para atender às preocupações dos investidores sobre o crescimento.

"Há algumas dificuldades em fazer fusões e aquisições de semicondutores devido a questões regulatórias e vários interesses nacionais, mas estamos determinados a produzir alguns resultados tangíveis este ano", disse.

Em reuniões internas, a Samsung reconheceu que perdeu terreno. Isso é particularmente verdadeiro na área de semicondutores, onde fica atrás da SK Hynix em chips HBM dos quais a Nvidia e outras empresas dependem de unidades de processamento gráfico de IA.

"Nossa vantagem tecnológica foi comprometida em todos os nossos negócios", disse transcrição de uma mensagem do presidente Jay Y. Lee dada a um seminário executivo interno que foi vista pela Reuters.

"É difícil ver que esforços estão sendo feitos para impulsionar grandes inovações ou enfrentar novos desafios. Há apenas esforços para manter um status quo em vez de sacudir as coisas."

Nos últimos anos, a Samsung também perdeu participação de mercado para a TSMC na fabricação de chips sob contrato e para a Apple e rivais chineses em smartphones.

Jun prometeu aos acionistas que 2025 seria "o ano em que recuperaríamos nossa competitividade fundamental".

Ainda assim, a Samsung enfrenta obstáculos maiores do que os rivais devido às novas restrições dos EUA às exportações de chips de ponta para a China. O gigante asiático se tornou o mercado mais importante da Samsung graças ao estoque de chips feito por empresas chinesas.

Han afirmou que a Samsung responderá de forma flexível às tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, com sua cadeia de suprimentos global e presença de fabricação, ao mesmo tempo em que analisa opções para investimentos nos EUA.

A administração Trump também está revisando projetos de chips que receberam bilhões em subsídios sob uma lei de 2022 destinada a impulsionar a produção doméstica de semicondutores. Os principais ganhadores de prêmios incluem Samsung, Intel, TSMC, Micron e SK Hynix.

A Samsung é a empresa mais valiosa da Coreia do Sul, com capitalização de mercado de US$235 bilhões, respondendo por 16% do valor total da principal bolsa do país. Quase 40% dos investidores em ações sul-coreanas possuem ações da Samsung, de acordo com dados de mercado.

(Reportagem de Hyunjoo Jin e Heekyong Yang)