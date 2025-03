Galaxy A26, A36 e A56: Samsung lança 3 modelos com IA a partir de R$ 2.299

A Samsung lançou hoje, no Brasil, três novos smartphones Galaxy A26, Galaxy A36 e Galaxy A56. Os preços variam entre R$ 2.299 (A26 8GB + 128 GB) e R$ 3.499 (A56 8GB + 256 GB).

Os modelos são os primeiros celulares intermediários da marca a receber o Galaxy AI, pacote de inteligência artificial que inclui funções como apagar objetos em fotos e edição automática de trechos de vídeos. Até então, esses recursos eram exclusivos das linhas premium, como o S25 e os dobráveis.

O que tem de novidade

Os três receberam um novo layout das câmeras; agora as três lentes ficam em um nicho em forma de pílula.

Os aparelhos também contam com acabamento mais premium, com traseira em vidro, e estão mais finos e leves, segundo a empresa.

A divisão das câmeras fica assim:

Galaxy A56

Ultra Wide 12MP

Principal 50MP

Macro 5MP

Selfie 12MP

Galaxy A36

Ultra Wide 8MP

Principal 50MP

Macro 5MP

Selfie 12MP

Galaxy A26

Ultra Wide 8MP

Principal 50MP

Macro 2MP

Selfie 13MP

Recursos da IA

Com o pacote Galaxy AI, os lançamentos da linha A funcionam com ferramentas como:

Edição inteligente. Faz cortes automáticos de vídeos para redes sociais (reels) e seleciona o melhor rosto das pessoas em uma sequência de fotos (para evitar caretas e olhos fechados por exemplo).

Apagador objetos. Remove pessoas e objetos indesejados de fotos. Agora está mais inteligente e preciso, oferecendo melhores resultados e dando sugestões do que remover.

Circule para pesquisar: já presente no Galaxy A55, agora a função que facilita pesquisas no Google, usando o que está na tela do celular, está mais inteligente. Os resultados chegam mais rápido e com mais contexto, e há uma nova busca por músicas (seja que estejam tocando no ambiente ou em um vídeo), como destaquei anteriormente no teste do Galaxy S25.

Confira o preço de todas as versões

Galaxy A56

256 GB - R$ 3.499

128 GB - R$ 2.999

Galaxy A36

256 GB - R$ 2.999

128 GB - R$ 2.699

Galaxy A26