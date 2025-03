Rússia e Ucrânia registram ataques aéreos após telefonema entre Putin e Trump

(Reuters) - Rússia e Ucrânia se acusaram mutuamente nesta quarta-feira de lançar ataques aéreos que atingiram alvos civis, incluindo infraestrutura, poucas horas depois que o presidente Vladimir Putin disse ao presidente Donald Trump que faria uma pausa nos ataques ao sistema de energia da Ucrânia.

Em telefonema na terça-feira, Putin se recusou a endossar um cessar-fogo completo de 30 dias solicitado por Trump e aceito anteriormente pela Ucrânia. Putin disse que concordaria com uma pausa limitada nos ataques à infraestrutura de energia, que foi então aceita pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy.

Depois que a Rússia lançou seus ataques aéreos no início da quarta-feira, Zelenskiy pediu ao mundo que bloqueie qualquer tentativa de Moscou de prolongar a guerra.

"A Rússia está atacando a infraestrutura civil e as pessoas -- agora mesmo", afirmou Andriy Yermak, chefe de gabinete de Zelenskiy, durante a noite no Telegram.

O ministro da Defesa da Alemanha disse que o acordo de Putin para parar temporariamente de atacar as instalações de energia ucranianas não valeu para "nada", e Trump teria que obter maiores concessões.

"Os ataques à infraestrutura civil na primeira noite após esse telefonema supostamente fundamental e grandioso não diminuíram", declarou Boris Pistorius à emissora alemã ZDF. "Putin está jogando um jogo aqui e tenho certeza de que o presidente americano não conseguirá ficar sentado e assistindo por muito mais tempo."

VÁRIOS ATAQUES

Ambos os lados em guerra descreveram dezenas de ataques de drones durante a noite. As autoridades regionais ucranianas disseram que casas foram atingidas na região de Sumy e na região ao redor da capital, e que os ataques atingiram o sistema de energia que abastece as ferrovias no sul. As autoridades russas disseram que um terminal de petróleo foi atingido no sul da Rússia, causando um incêndio.

Em Sumy, as autoridades regionais disseram que os ataques russos com drones também danificaram dois hospitais, não causando feridos, mas forçando a retirada de pacientes e funcionários do hospital.

Na região de Kiev, as autoridades disseram que um homem de 60 anos ficou ferido. A maior parte dos danos perto da capital foi no distrito de Bucha, onde a polícia afirmou que os ataques aéreos destruíram ou danificaram 18 casas particulares, 20 apartamentos, 19 veículos, duas lojas e um café.

A Ucrânia também relatou ataques russos na cidade de Sloviansk, perto da linha de frente, no momento da ligação telefônica na terça-feira, o que deixou parte da cidade sem energia.

Zelenskiy disse que a Rússia lançou mais de 40 drones contra a Ucrânia nas horas seguintes ao telefonema entre Trump e Putin. Os militares ucranianos disseram que a Rússia lançou 145 drones. As defesas aéreas abateram 72 deles e 56 foram perdidos.

"O ataque russo afetou as regiões de Sumy, Odessa, Poltava, Dnipropetrovsk, Kiev e Chernihiv", disseram os militares no Telegram.

O Ministério da Defesa da Rússia declarou que suas unidades destruíram 57 drones ucranianos durante a noite, 35 deles sobre a região fronteiriça de Kursk. O ministério informa apenas quantos drones foram destruídos, e não quantos foram lançados pela Ucrânia.

(Reportagem de Lidia Kelly em Melbourne, Pavel Polityuk em Kiev)