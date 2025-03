Rússia ataca Ucrânia horas após concordar com trégua parcial - Acordo costurado por Donald Trump, durante telefonema com Vladimir Putin, previa a suspensão de ataques à infraestrutura de energia ucraniana, o que não foi cumprido; Ucrânia retaliou com ataques.A Ucrânia e a Rússia trocaram ataques aéreos durante a noite desta terça-feira (18/03), horas depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter concordado em suspender temporariamente sua ofensiva a alvos de infraestrutura de energia durante uma conversa ao telefone com Donald Trump.

O presidente americano apresentou a Putin uma proposta de cessar-fogo de 30 dias já acordada com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Putin não concordou com os termos sugeridos, e a Casa Branca informou que uma pausa mais restrita, resguardando estruturas de energia, entraria em vigor, seguida de negociações sobre uma trégua mais ampla.

Nesta quarta-feira, Zelenski acusou Putin de já ter quebrado sua promessa, afirmando que as tropas russas usaram cerca de 150 drones e seis mísseis durante a noite para atacar a Ucrânia, mirando inclusive instalações de energia, como o sistema de energia da rede ferroviária estatal na região de Dnipropetrovsk. De acordo com autoridades ucranianas, os ataques à infraestrutura civil mataram uma pessoa e danificaram dois hospitais.

A força aérea ucraniana disse que suas unidades de defesa aérea foram capazes de abater 72 dos 145 drones, mas não mencionou os mísseis.

O Kremlin também acusou a Ucrânia de atacar, durante a noite, uma instalação de petróleo na Rússia, dizendo que isso mostrava a "falta de vontade" da Ucrânia em chegar a um acordo – embora Kiev não tenha participado das conversas de negociação e nenhum acordo formal tenha sido assinado.

Zelenski disse na terça-feira que, embora Kiev apoiasse a pausa nos ataques a alvos de energia, ele queria saber os detalhes por trás da proposta que Trump e Putin discutiram em sua reunião bilateral.

Mais negociações

Em uma entrevista coletiva em Helsinque, onde se encontrou com o presidente finlandês, Alexander Stubb, Zelenski afirmou que conversará por telefone nesta quarta-feira com Trump e que espera ser informado sobre os detalhes da reunião da véspera com Putin.

Ele reforçou seu pedido à comunidade internacional que aumente a pressão sobre a Rússia para forçá-la a encerrar a guerra.

"Devemos garantir que não sejam apenas palavras de Putin, porque ele deu a ordem de não atacar o setor energético e violou essa mesma ordem", declarou Zelenski. Ele defendeu que os Estados Unidos monitorem o cumprimento da trégua parcial proposta pela Rússia quando ela entrar em vigor.

Zelenki também afirmou que a Ucrânia apresentará uma lista de alvos energéticos e civis que devem ser incluídos no cessar-fogo parcial. "Se os russos não atacarem nossa infraestrutura, não atacaremos a deles", garantiu.

O presidente ucraniano também criticou Putin por querer "enfraquecer" a Ucrânia com a exigência de que os EUA suspendam todo o fornecimento de armas e inteligência ao seu país, conforme foi dito pelo Kremlin.

O presidente ucraniano também reafirmou que o cessar-fogo proposto pelos EUA é um primeiro passo "correto" para acabar com a guerra, mas insistiu que não reconhecerá nenhum território ucraniano ocupado pela Rússia.

"Para nós, a linha vermelha é o reconhecimento de territórios temporariamente ocupados como parte da Rússia. Não faremos isso", assegurou Zelenski.

Troca de prisioneiros

A Rússia realizou uma troca de prisioneiros com a Ucrânia, finalizada durante a ligação telefônica entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin na terça, informou o Ministério da Defesa russa nesta quarta.

Em comunicado, ele informou que 175 soldados ucranianos foram trocados por 175 militares russos.

Moscou entregou mais 22 prisioneiros ucranianos gravemente feridos que precisavam de cuidados médicos urgentes. Os Emirados Árabes Unidos mediaram o acordo.

sf/ra (EFE, RT, ots)