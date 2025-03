Apple Watch Ultra 2 é ótimo para natação, traduz texto e avisa sobre apneia

O Apple Watch Ultra 2 é o relógio para esportes mais extremos da empresa, como mergulho, escalada e trilhas. Mas isso não significa que ele não pode ser usado também por quem pratica corrida, natação, musculação, ciclismo, entre outros exercícios. O produto é versátil nesse sentido e tem a vantagem de ter a maior bateria entre os outros Apple Watches.

Seguindo a proposta dos seus irmãos, o dispositivo também funciona muito bem como um auxiliar de saúde ao monitorar, por exemplo, dados sobre a qualidade do sono e de ciclo menstrual.

É um produto indicado para quem tem outros produtos da Apple, já que não é compatível com Android. Confira a seguir detalhes dos nossos testes com o modelo.

Como é o Apple Watch Ultra 2

Exibição de aplicativos na tela do Apple Watch Ultra 2 Imagem: UOL

O modelo testado é a versão titânio preta, lançada em setembro 2024. A empresa também comercializa a cor titânio natural, lançada em 2023. É possível escolher entre diferentes tipos de pulseira (o preço varia com base nisso).

A linha Ultra é a mais resistente entre os relógios da Apple e tem o maior tamanho. A caixa do Ultra 2 tem 49mm e pesa 61,8g.

Maior duração de bateria: até 36 horas com uso padrão e até 72 horas no modo pouca energia, segundo a marca.

Mede dados como: frequências cardíaca e respiratória, oxigenação no sangue, temperatura corporal, tempo de sono, identifica risco de apneia do sono e monitora a carga de exercício.

Treino de musculação no relógio Imagem: UOL

Testes com exercícios

Duas pessoas testaram o relógio em diferentes modalidades esportivas:

Eu, editora-assistente do Guia de Compras e jornalista especializada em tecnologia: uso do dispositivo ao longo de quatro meses para corrida (interna e externa; com uma prova de 5km no período), musculação, dança e caminhadas semanais, além de um treino de spinning.

para corrida (interna e externa; com uma prova de 5km no período), musculação, dança e caminhadas semanais, além de um treino de spinning. Ananda Portela, editora-assistente do UOL Esporte: teste do relógio por duas semanas seguidas para natação, vôlei, musculação e hiit na esteira.

O que mais gostamos?

Versatilidade de modalidades esportivas. O aparelho monitora das mais comuns, como corrida e ciclismo, até as mais diferentes para o brasileiro, como curling e snowboarding. Como o relógio exige um alto investimento é válido ter essa segurança de poder variar entre atividades esportivas sem se preocupar se elas são compatíveis ou não com o dispositivo.

Nada em piscina ou faz pilates? Ele gera dados sobre as práticas. Joga basquete, futebol, handebol? Ele também acompanha essas modalidades. Isso graças aos sensores e ao sistema operacional do relógio (o WatchOS).

Sensores avançados. Por falar neles, a linha ultra possui tecnologias exclusivas como:

GPS mais preciso (em relação a outros modelos da Apple).

Indicador de profundidade de até 40m dentro da água e monitora mergulho recreativo até 40m.

Altímetro com variação de altitudes operacionais entre -500m e 9000m.

Sirene de alerta.

Tem três microfones com filtragem e redução do ruído do vento (para fazer ligações, por exemplo).

Por esse combo, ele é o melhor relógio da Apple para atividades esportivas mais extremas, como já mencionado. Infelizmente não pudemos subir uma montanha ou praticar mergulho no período desse review (não foi por falta de vontade rs). Mas Ananda observou vantagens ao usar o Apple Watch Ultra 2 no lugar do seu Apple Watch 3 para natação:

"O relógio identificou melhor os nados. Quando fazia o nado crawl, por exemplo, só com o braços e com as pernas paradas, o Serie 3 não identificava que eu estava nadando. Logo, a distância completa não era considerada no treino", afirmou a editora. "No Ultra foi diferente. Ele identificou todos os nados, com pernas e braços ou não. Assim, consegui ter uma dimensão maior dos treinos."

Dá para acompanhar a intensidade do esforço. O relógio identifica se esse esforço foi leve, moderado ou intenso a cada atividade. Com base nisso, eu, Bruna, consegui ter um panorama geral da minha prática e traçar objetivos com base nisso (no caso, a corrida). Esses dados podem ser acessados em relatórios dentro do aplicativo saúde do iPhone.

Tela do iPhone com os dados de atividades físicas Imagem: UOL

Feito para durar. O modelo possui uma certificação militar (MIL-STD 810H, dos Estados Unidos) que atesta que o produto tem resistência em condições ambientais adversas. A sua certificação que o protege de água permite também o uso dele para fazer esqui aquático.

A tecnologia da tela é OLED é ótima. A visualização dela mesmo em dias ensolarados é muito boa, o que é ideal pra esportes na rua.

Por ser grande é mais fácil navegar pelos aplicativos, como o de música, o de de tradução, previsão do tempo e visualizar dados dos exercícios praticados e da noite de sono. Contudo, ele é grande e não será confortável para muita gente.

Testes com monitoramento de saúde

Os aplicativos que eu mais utilizei no período de testes foram os abaixo (eles funcionam também com versões mais recentes dos relógios da Apple):

Sinais Vitais. Ele une métricas de dados coletados durante o sono e ao despertar para dizer como foi a sua noite. Exemplo: indica a frequência respiratória e cardíaca em repouso, a temperatura do pulso e o tempo de sono registrado.

Em um desses monitoramentos a temperatura do meu corpo foi registrada como elevada para o padrão dos dias e semanas anteriores. Percebi isso ao ver um alerta do relógio indicando essa alteração um pouco depois de acordar.

Por coincidência eu abri o aplicativo do ciclo menstrual no celular naquela mesma tarde. Foi quando percebi que eu estava bem na fase do ciclo em que é normal a temperatura do corpo subir um pouco.

Achei bem interessante esse recurso, pois, dependendo do caso, posso tentar fazer ajustes na minha rotina para melhorar essas métricas. Exemplo: fazer uma higiene do sono caso o relógio detecte que meus batimentos cardíacos em repouso estão muito acelerados, o que pode indicar uma noite mal dormida.

Ciclo Menstrual. É possível usar o relógio para registrar os dias em que está menstruada e também os sintomas da TPM (como enxaqueca, fadiga, mudança no apetite).

Com ajuda do app no iPhone, você consegue ainda ver todo um histórico, com previsões do próximo período fértil, dado interessante para quem está naquela fase de tentar engravidar ou para quem não quer também.

Notificações de apneia do sono. É um recurso novo anunciado no ano passado e que precisou de aprovação da Anvisa no Brasil. Ele funciona com os modelos: Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 e Apple Watch Ultra 2.

Os aparelhos monitoram possíveis interrupções na respiração durante a noite, segundo a Apple. Quanto mais a pessoa usa, mais dados ele vai coletando para conseguir indicar se existe risco elevado ou não de ter esse distúrbio respiratório. Vale ressaltar que o relógio não é um dispositivo médico.

Por dentro da frequência cardíaca. Num dia normal de trabalho, Ananda começou a se sentir estranha, com dores no corpo. Num determinado momento, ela decidiu visualizar seus batimentos cardíacos com o relógio.

"Quando tenho febre, meus batimentos costumam acelerar. Estava em 113bpm enquanto eu estava sentada [indicou o Apple Watch]. Cheguei em casa, medi minha temperatura e eu estava com febre, 39ºC", afirmou. Depois ela descobriu que estava com amigdalite bacteriana.

Outros recursos

Reconhece gestos. É só tocar duas vezes a ponta dos dedos, como se fosse uma pinça, e o relógio executa alguns comandos. Dá para iniciar e pausar um timer, atender uma ligação e navegar pelos apps na tela principal.

Tradução em tempo real. Basta que o relógio esteja conectado na internet, via wi-fi ou conexão móvel, para funcionar. É só abrir, escolher o idioma e falar com o relógio para a tradução aparecer na tela. O recurso é compatível com 20 idiomas (e tem em outras versões de relógio da Apple).

Lembretes de medicamento. É um app nativo do iPhone que funciona também com outros smartwatches da marca. No celular você precisa cadastrar as informações e o horário que o medicamento deve ser tomado. O relógio fica responsável por emitir lembretes com esses horários.

Alerta de medicamentos Imagem: UOL

Faz gravações. Para quem deseja gravar ligações ou uma reunião acontecendo na hora, dá para usar aparelho (e outros modelos da Apple) para gravar o que está sendo falado perto dele. O arquivo pode ser acessado pelo iPhone depois.

Personalização da tela. Assim como outras versões dos relógios da marca, existe a clássica personalização de mostradores da tela do relógio. Você pode deixar a sua cara e são várias opções.

Imagem: UOL

Botão de ação. Na lateral esquerda existe um botão laranja. Ele serve para abrir rapidamente alguma função do relógio, como cronômetro, lanterna, app de gravação e o de tradução.

Pontos de atenção

Não vale para quem tem Android. Funciona integrado com outros aparelhos da Apple, como iPhone e iPad.

Não é confortável para todo mundo. Ele não é pesado, mas é bem grande. Por isso nem todo mundo vai se sentir confortável ao usar. Dependendo da sua atividade física e do tamanho do seu pulso (se for fino), a mobilidade pode ficar reduzida.

Difícil para dormir. Algumas pessoas que desejam priorizar o monitoramento de sono, por exemplo, não terão no Apple Watch Ultra 2 a melhor escolha pelo mesmo motivo acima.

Bateria dura mais, mas não é a melhor do mercado. Entre os relógios da Apple, a bateria do Ultra 2 é campeã. Contudo, ainda não é a melhor entre os concorrentes com o uso padrão (sem ser o de economia de bateria).

Preço alto. O modelo pertence a linha mais cara da Apple: custa mais de R$ 7 mil (na promoção). Dependendo dos seus objetivos com um smartwatch, será muito mais vantajoso investir num relógio mais barato e que reúne boa parte das tecnologias do Ultra.

Quem pode gostar?

O Apple Watch Ultra 2 é um relógio bem completo. Então dividirei aqui por perfis de consumidores para dar a resposta:

Sim, vale a pena

1. Quem faz atividade esportiva mais intensa, como trilhas e mergulho recreativo, claro. O relógio tem um sistema de geolocalização bem avançado, permite uso de mapas sem a necessidade de internet e foi feito para aguentar o tranco dessas e de outras atividades mais extremas.

2. Fãs da Apple que estão decididos a investir num produto mais premium e já têm iPhone.

Não, não vale

Para quem não faz atividades físicas mais extremas e não está disposto a pagar mais de R$ 7 mil num relógio inteligente. Dá para ter boa parte dos recursos de saúde e de exercícios com o Apple Watch 10, que já fizemos um review, por exemplo.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.