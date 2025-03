Promotor do México diz que investigação de restos humanos em fazenda de Jalisco foi falha

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O procurador-geral do México disse nesta quarta-feira que houve falhas na investigação de restos humanos encontrados em uma fazenda no Estado de Jalisco, no oeste do México, e que haverá responsabilização caso as autoridades locais tenham cometido irregularidades.

O procurador-geral do México, Alejandro Gertz, disse em uma coletiva de imprensa que seu gabinete conduz uma investigação para determinar a origem dos restos humanos e a causa da morte das vítimas.

A hipótese de a promotoria local ter vínculos com o crime organizado também deve ser investigada, disse Gertz.

Ativistas civis em busca de familiares desaparecidos encontraram cinzas, milhares de fragmentos de ossos, peças de roupa e fornos subterrâneos possivelmente usados para cremar corpos em uma fazenda em Teuchitlan, a cerca de 64km da capital do Estado, Guadalajara.

Ainda não há evidências suficientes para determinar se o local foi usado como um "campo de extermínio", disse Gertz.

O México tem mais de 124.000 pessoas desaparecidas, de acordo com dados do governo, em grande parte como resultado da violência dos cartéis de drogas.

(Reportagem de Lizbeth Diaz e Aida Pelaez-Fernandez)