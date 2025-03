Professora acusada de assediar alunos diz ser perseguida por 'ser bonita'

Após ser presa sob acusações de assédio sexual contra alunos menores de idade, uma professora e treinadora de futebol disse a policiais nos Estados Unidos que estava sendo perseguida "por ser bonita".

O que aconteceu

Professora foi acusada de abusar de aluno de 15 anos, em 2023. Christina Formella, de 30 anos, foi presa e oficialmente acusada de ter uma "relação sexual inapropriada com um estudante", e deve responder por abuso e assédio sexual agravado. A policiais, ela teria dito que "todos a perseguem por ser bonita", mas que "só é uma pessoa boa que se importava muito com a vítima".

Mãe de vítima teria descoberto assédio em mensagens no celular do filho. No último sábado, ela e o rapaz foram à delegacia local para prestar queixa contra Formella, que teria abusado do rapaz em dezembro de 2023. O crime teria ocorrido enquanto os dois estavam sozinhos em uma sala de aula para uma "sessão de tutoria" na escola onde ele estudava, Downers Grove South High.

Mulher responde em liberdade e está de licença da escola. Segundo o jornal The Independent, a acusada foi "imediatamente colocada em licença administrativa" após a direção da instituição tomar conhecimento do caso. Ela trabalha desde agosto de 2020 na Downers Grove South High. A justiça impediu que ela entre na escola, e ordenou que ela não tenha contato com nenhum menor de 18 anos.

Promotor considera caso "extremamente perturbador". Robert Berlin afirmou que a mulher "usou sua posição de confiança e autoridade como tutora e treinadora para agredir sexualmente um aluno menor de idade". E completou: "O tipo de abuso e comportamento alegado neste caso não será tolerado".