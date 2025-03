Professor é preso por incentivar brigas e aliciar alunos para o CV no MT

Do UOL, em São Paulo

Um professor de matemática da rede estadual de Sorriso (MT) foi preso na segunda-feira suspeito de integrar a facção CV (Comando Vermelho) e incitar estudantes a sequestrar e torturar colegas.

O que aconteceu

O suspeito, que não teve a identidade ou idade reveladas, aliciava alunos a se faccionarem. Ele foi preso em flagrante na escola Mário Spinelli pelos crimes de organização criminosa, tortura e sequestro.

Professor teria ordenado ''salve'' contra alunos. A investigação começou após quatro estudantes, entre 12 e 14 anos, terem sido rendidos, ameaçados e sequestrados por colegas da escola.

Dias antes, as vítimas estariam comentando sobre a ligação do educador com o CV. Devido aos rumores que circulavam, o suspeito pediu para estudantes faccionados punirem os que falavam sobre o assunto, segundo o delegado Bruno França.

Uma das autoras do sequestro foi apreendida. A aluna assumiu o crime e indicou os outros envolvidos, alegando ter sido coagida pelo professor, informou a polícia. A idade e nome dela não foram divulgados.

Ele também é suspeito de assediar sexualmente alunos com idades entre 13 e 15 anos. Conforme a investigação, ele oferecia presença nas aulas, boas notas escolares, dinheiro e drogas em troca dos favores sexuais.

Professor foi exonerado do cargo. A Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso informou ao UOL que determinou o afastamento imediato dele. O órgão também afirmou que está realizando ações psicossociais com a comunidade estudantil.