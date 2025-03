Presidente do Congo diz estar disposto a parceria com os EUA envolvendo minerais e segurança

(Reuters) - O presidente da República Democrática do Congo, Felix Tshisekedi, disse nesta quarta-feira que seu país está disposto a fazer parceria com os Estados Unidos em um acordo de minerais por segurança.

Tshisekedi disse ao apresentador da Fox News, Bret Baier, que essa parceria permitiria que o Congo extraísse e processasse seus minerais essenciais para beneficiar as empresas americanas e, ao mesmo tempo, desenvolver as capacidades de defesa e segurança do país africano.

"Acho que os EUA podem usar pressão ou sanções para garantir que os grupos armados que estão na RDC possam ser mantidos à distância", disse Tshisekedi.

Rica em cobalto, lítio e urânio, entre outros minerais, a República Democrática do Congo tem lutado contra os rebeldes do M23, grupo apoiado por Ruanda, que tomaram partes do território no leste do país neste ano.

(Reportagem de Ryan Patrick Jones)