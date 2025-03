Prejuízo da Intercement no 4º tri recua 35%

SÃO PAULO (Reuters) - A fabricante de cimento Intercement anunciou na noite de terça-feira que encerrou o quarto trimestre com prejuízo líquido de R$120 milhões, uma redução de 35% sobre o resultado negativo de um ano antes, apoiada em parte por redução de custos, segundo balanço da companhia em recuperação judicial controlada pelo grupo Mover.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado ficou estável em R$194 milhões. No ano, o Ebitda ajustado cresceu 10%, a R$797 milhões, com margem de 24,3%.

A Intercement, que chegou a negociar com a CSN a venda de seus ativos no ano passado antes de recorrer ao pedido de recuperação judicial em dezembro diante de dívidas de R$14 bilhões, encerrou o ano com um caixa de R$1 bilhão, mais que o dobro do verificado um ano antes.

A alavancagem da companhia em dezembro era de 2,1 vezes, abaixo do nível de 2,6 vezes do ano anterior.

No balanço, a empresa afirmou que "até o momento, os principais meios de recuperação avaliados incluem a reestruturação dos créditos concursais, que tem como finalidade equalizar o passivo da companhia mediante à adequação de sua capacidade de pagamento, através da alteração de prazos, dos encargos e das formas de pagamento".

A Intercement comentou ainda que "considerando o cenário de fluxo de caixa resultante da potencial reestruturação da dívida, que pode ser materializado nos próximos meses, a atual situação de capital de giro negativo pode ser superada, apesar da incerteza intrínseca associada a esse cenário envolvendo múltiplos 'stakeholders' e credores".

No quarto trimestre, o fluxo de caixa operacional somou R$364 milhões, 47% superior ao de um ano antes, sem considerar efeitos de pagamento e recebimento de juros.

(Por Alberto Alerigi Jr.)