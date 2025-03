Polícia divulga imagem de terceiro suspeito na morte de blogueira no MA

A Polícia Civil do Maranhão divulgou imagens do homem apontado como terceiro suspeito na morte da blogueira Adriana Rosa de Oliveira, 27, baleada dentro de casa, em Santa Luzia (SP).

O que aconteceu

Suspeito foi filmado por câmeras de segurança em uma avenida próxima à residência de Adriana. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi gravado enquanto dirigia uma motocicleta preta em alta velocidade, por volta das 15h do dia 15 de março, mesma data em que a vítima foi assassinada.

Motoqueiro procurado pela polícia bate com as características de um suspeito apontado pelo marido da vítima, Valdiley Paixão Campos. Em depoimento, Valdiley alegou que um homem teria invadido a casa, atirado em sua esposa e, em seguida, fugido de moto. O marido de Adriana, vale ressaltar, está preso por suspeita de participação na morte da própria esposa.

Polícia Civil do Maranhão pediu informações da população para ajudar a identificar o motoqueiro. Quem souber da identidade ou do paradeiro do suspeito deve contatar as autoridades pelo disque denúncia 181 ou pelo celular (98) 99224-8660.

Entenda o caso

Adriana Rosa de Oliveira foi morta com três tiros dentro de casa na tarde do último sábado em Santa Luzia, interior do Maranhão. O sogro e o marido dela foram presos no domingo suspeitos do crime.

Valdiley Paixão Campos e o pai dele, conhecido como Antônio do Zico, foram levados à Delegacia Regional de Santa Inês. O marido se limitou a dizer que não foi ele quem matou Adriana. Antônio não quis falar.

Reação de Valdiley chamou a atenção, disse o delegado Alison Guimarães. "Quando o crime aconteceu, o marido não prestou socorro, não ligou para o hospital, só se preocupou em acionar a polícia", afirmou.

Vários pontos da dinâmica do crime não batem com o que ele falou. A gente foi juntando um quebra-cabeça, que começou com os áudios da vítima [que foram mandados à irmã citando medo do sogro].

Alison Guimarães

Os áudios citados foram os que Adriana mandou pelo WhatsApp para irmã, dizendo que o sogro estaria vigiando a casa dela poucos dias antes da morte.

Segundo o delegado, o sogro não estava na casa no momento do crime, mas sua participação no assassinato é investigada devido à perseguição que ele estaria fazendo, como citou a vítima em dias anteriores. "Apesar de não estar, há várias formas de participação, de coautoria. Ele pode ser responsável de várias formas, e pelos áudios vimos que ele tem ligação e pode ter participado do planejamento com o filho", diz.

Delegado trabalha com a hipótese de feminicídio

Pelo que já foi apurado, o caso está sendo tratado como feminicídio. "Entendemos que envolve um tipo de violência pelo menosprezo à condição de mulher. A gente trabalha com essa linha principal de investigação, mas seguimos apurando", diz o delegado.

Adriana e Valdiley viviam juntos em uma união estável havia seis anos. Ela tinha um filho de 5 anos, fruto de outro relacionamento anterior.

Agora, a polícia tenta entender o que teria motivado o crime. "Estão chegando outras informações, mas eles não tinham registro de violência, agressões entre eles. Não temos certeza sobre o que teria motivado um desentendimento, a gente tá checando", conta.

A defesa dos presos pela morte de Adriana Oliveira lamentou o que chamou de acusações precipitadas. O advogado Irandy Garcia, que representa os dois, emitiu uma nota em que aponta a necessidade de a polícia seguir em busca do verdadeiro atirador e explorar todas as linhas de investigação, especialmente as relacionadas a possíveis rotas de fuga di motoqueiro. O advogado alertou para a disseminação de vídeos falsos nas redes sociais que, segundo ele, "fomentam as distorções da realidade e prejudicam a correta apuração do caso".

A defesa reitera que vai provar a inocência dos acusados e repudia veementemente a narrativa de uma suposta relação conturbada entre o casal. A defesa segue aguardando os laudos periciais dos telefones, fundamentais para esclarecer os fatos. Irandy Garcia, advogado

Influenciadora Adriana Rosa de Oliveira Imagem: Reprodução

Quem era a blogueira

Adriana tinha 37 mil seguidores no Instagram e era conhecida por fazer vídeos divertidos em suas redes sociais e com seu filho de 5 anos. As publicações tornaram a vítima uma pessoa conhecida e querida na cidade.

Crime revoltou os moradores do município de 38 mil habitantes. A população protestou e participou em peso do cortejo e enterro realizados no último domingo.