Polícia anuncia detenção do prefeito de Istambul, principal opositor de Erdogan

O prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, principal opositor do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, foi detido nesta quarta-feira (19), assim como dezenas de colaboradores e deputados de seu partido, acusados de "corrupção", segundo o Ministério Público da cidade.

A agência oficial de notícias Anadolu também menciona acusações de "terrorismo" e de "ajuda ao PKK", o ilegal Partido dos Trabalhadores do Curdistão, contra sete suspeitos, incluindo Imamoglu.

Segundo pessoas próximas, o prefeito, que deve ser o candidato de seu partido nas próximas eleições presidenciais, foi levado para um centro policial.

Um vídeo publicado na rede social X mostra o prefeito de 53 anos denunciando a operação contra sua residência: "Centenas de policiais chegaram à minha porta (...) Confio em minha nação", disse.

Segundo o comunicado do gabinete do MP de Istambul, Imamoglu é acusado de corrupção e extorsão, além de ser apontado como o líder de uma "organização criminosa com fins lucrativos".

Imamoglu é o único na disputa para representar seu partido nas próximas eleições presidenciais, previstas para 2028, e deveria ser oficialmente designado no próximo domingo, nas primárias do CHP (Partido Republicano do Povo).

Na terça-feira, a Universidade de Istambul anulou seu diploma, o que adicionou um novo obstáculo à sua candidatura.

A Constituição determina a obrigatoriedade de um diploma universitário para qualquer candidato ao cargo de chefe de Estado. Imamoglu classificou a decisão como "ilegal" e anunciou que pretende recorrer nos tribunais.

fo-bg/pz/es/avl/fp

© Agence France-Presse