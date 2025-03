PetroReconcavo tem lucro líquido de R$ 32,4 milhões no 4º trimestre de 2024; queda de 83%

A PetroReconcavo reportou lucro líquido de R$ 32,4 milhões no quarto trimestre de 2024, queda de 83% ante igual período de 2023. Já no ano de 2024, o lucro líquido alcançou R$ 437,5 milhões, recuo de 38% na comparação ano contra ano.

De outubro a dezembro do ano passado, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da PetroReconcavo foi de R$ 402,9 milhões, alta anual de 63%. A margem Ebitda avançou 12 pontos porcentuais (p.p.), para 47,8%. Em 2024, por sua vez, o Ebitda totalizou R$ 1,643 bilhão, crescimento de 29% frente a 2023.

A receita líquida foi de R$ 843,3 milhões no quarto trimestre, aumento de 22% em relação ao mesmo intervalo de 2023. Já a receita líquida de petróleo apresentou aumento de 15% e 5% em relação ao ano e ao trimestre anterior, respectivamente.

Segundo a companhia, os aumentos são resultados, principalmente, da redução dos efeitos dos hedges de petróleo e do aumento da taxa de câmbio, parcialmente mitigados pela redução no preço do petróleo tipo Brent.

No ano passado, a receita líquida da companhia atingiu R$ 3,264 bilhões, um avanço de 16% ante 2023. Já a produção média da PetroReconcavo de outubro a dezembro de 2024 foi de 23,6 mil boe/dia, estável em relação ao terceiro trimestre de 2023. O lifting cost (custo médio de produção) foi de US$ 14,52/boe, aumento de 5% na relação ano contra ano.

O resultado financeiro líquido da empresa ficou negativo em R$ 257,2 milhões no quarto trimestre, 538% maior que o intervalo imediatamente anterior, em função, principalmente, do aumento na variação cambial dos passivos denominados em moeda estrangeira.

Já a dívida líquida de outubro a dezembro ficou em R$ 1,3 bilhão e a alavancagem, medida pela dívida líquida/Ebitda dos últimos 12 meses, subiu de 0,69 vez para 0,80 vez.