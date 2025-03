Petróleo sobe após divulgação de reservas comerciais dos EUA

As cotações internacionais do petróleo subiram nesta quarta-feira (19), impulsionadas pela publicação do relatório semanal sobre as reservas de hidrocarbonetos dos Estados Unidos, mas acabaram contidas pelo resultado da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

Em Londres, o preço do barril de tipo Brent para entrega em maio subiu 0,31%, a 70,78 dólares. Por sua vez, em Nova York, seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em abril, subiu 0,39%, para 67,16 dólares.

"Diante de uma situação geopolítica tranquila no geral, o relatório foi o principal motor" do mercado, explicou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

Os operadores constataram "o impacto real da situação aduaneira entre Estados Unidos e Canadá", na qual as importações procedentes deste último país "caíram para seu nível mais baixo em dois anos", assinalou o analista.

"Esta é a principal fonte de petróleo estrangeiro para os Estados Unidos [...] já que as importações vão se reduzir devido às tarifas, o que, sem dúvida, vai sustentar os preços", disse.

Entre outros "elementos de destaque" do informe, John Kilduff aponta o salto de mais de 40% nas exportações americanas, o que, segundo ele, prova que a indústria petrolífera dos Estados Unidos "continua crescendo em força" e há uma demanda "satisfatória" de produtos derivados.

As reservas comerciais de petróleo aumentaram em 1,7 milhão de barris, para 437 milhões de barris na semana encerrada em 14 de março, seu nível mais alto desde meados de julho, segundo dados publicados nesta quarta-feira pela Administração de Informação Energética dos Estados Unidos (EIA, na sigla em inglês).

Os analistas esperavam um aumento de um milhão de barris, segundo o consenso médio recolhido no mercado pela agência Bloomberg.

