Petróleo fecha em alta com tensões geopolíticas e ataques no Oriente Médio

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira, 19, impulsionados pela cautela do mercado diante dos desdobramentos geopolíticos, incluindo os ataques realizados pela Rússia e pela Ucrânia, além do aumento das tensões no Oriente Médio, que impactam as negociações do petróleo.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para maio fechou em alta de 0,23% (US$ 0,16), a US$ 66,91 o barril, enquanto o Brent para mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 0,31% (US$ 0,22), a US$ 70,78 o barril.

O mercado assimilava a notícia de que a Rússia lançou uma série de ataques com drones contra a Ucrânia, um dia depois de concordar com um cessar-fogo limitado. As Forças Armadas ucranianas realizaram um ataque em uma instalação de energia na região de Kuban, na madrugada desta quarta-feira.

No Oriente Médio, forças militares de Israel atingiram "dezenas de alvos terroristas" na Faixa de Gaza, incluindo comandantes do Hamas, de acordo com informações divulgadas pelo governo israelense.

"Os futuros do petróleo subiram com o aumento das tensões no Oriente Médio", disse Dennis Kissler, da BOK Financial. O contraponto segue vindo dos planos da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEC+) de começar a aumentar a produção em menos de duas semanas, observou.

Os contratos futuros de petróleo não reagiram significativamente aos números de estoques divulgados no período da manhã pelo Departamento de Energia (DoE) dos EUA, que apontaram um aumento muito acima do esperado no volume estocado de óleo, além de um recuo menor do que o esperado nos estoques de gasolina e uma queda inesperada nos destilados.

O mercado agora se concentra nos desdobramentos da decisão de política monetária dos EUA, que optou por manter as taxas de juros inalteradas entre 4,25% e 4,50%.

*Com informações da Dow Jones Newswires