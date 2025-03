Pesquisa mostra que 18% dos casais fazem 'divórcio do sono'

Um estudo global encomendado pela ResMed aponta que as mulheres enfrentam mais dificuldades para adormecer do que os homens, com 38% delas relatando esse problema em comparação com 29% dos homens.

A pesquisa também destacou uma crise global do sono, com pessoas perdendo quase três noites de sono restaurador por semana.

O que aconteceu

Mulheres relatam menos noites de sono de qualidade do que homens. As entrevistadas dormem bem em média 3,83 noites por semana, enquanto os homens têm 4,13 noites de sono de qualidade.

Mudanças hormonais afetam o sono das mulheres. A menopausa é um fator significativo, com 44% das mulheres na menopausa relatando dificuldades para dormir pelo menos três vezes por semana.

Crise global do sono identificada. O estudo aponta que as pessoas perdem quase três noites de sono restaurador por semana, com estresse (57%), ansiedade (46%) e pressões financeiras (31%) como principais causas.

Conscientização sobre a importância do sono está crescendo. No entanto, muitos ainda convivem com o sono ruim sem buscar ajuda; 22% dos entrevistados optam por "apenas conviver" com o problema —na Austrália, o número é 41%.

Impacto nos relacionamentos e produtividade

Sono afeta relacionamentos. Cerca de 18% dos casais optam pelo "divórcio do sono", preferindo dormir separados devido a problemas como apneia e agitação noturna. Entre quem dorme separado, 31% relataram melhora nos relacionamentos, enquanto 30% sentem que pioraram; 28% dizem que sua vida sexual melhorou, enquanto 22% relatam o oposto.

Produtividade no trabalho é prejudicada pelo sono ruim. Globalmente, 71% dos empregados já faltaram ao trabalho devido à má qualidade do sono, com as maiores taxas na Índia (94%).

Necessidade de ação imediata para melhorar a saúde do sono. Apenas 24% dos entrevistados tomariam medidas imediatas para resolver problemas de sono, apesar de 89% acreditarem que o sono melhora o bem-estar pessoal.

Metodologia da pesquisa

Pesquisa entrevistou 30.026 pessoas nos EUA (5.000), China (5.000), Índia (5.000), Reino Unido (2.000), Alemanha (2.004), França (2.001), Austrália (1.501), Japão (1.500), Coreia (1.500), Tailândia (1.519), Nova Zelândia (1.000), Cingapura (1.000) e Hong Kong (1.001).

As amostras em cada país foram representativas no que diz respeito a gênero e idade da população. A pesquisa foi realizada pela PureSpectrum, de 12 a 28 de dezembro de 2024.