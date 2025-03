Para 66% do mercado, governo Trump será negativo para economia do Brasil, diz Genial/Quaest

Pesquisa Genial/Quaest junto ao mercado financeiro, divulgada nesta quarta-feira, 19, procurou também tirar o pulso sobre a percepção que se tem sobre o governo Trump para a economia brasileira. E para 66% do mercado, o governo do republicano será negativo para o Brasil, enquanto 20% esperam que não haverá impacto. Apenas 9% consideram que será positivo.

Foram feitas 106 entrevistas junto a fundos de investimentos em São Paulo e no Rio de Janeiro, com coleta por meio de questionários online entre os dias 12 e 17 de março. Participaram gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão.

Para 78% dos ouvidos, as tarifas do presidente dos EUA vão impactar pouco a economia brasileira, enquanto 10% acreditam que não terão efeito algum. E 8% esperam muito impacto das tarifas sobre a economia brasileira.

Para 39% do mercado, haverá espaço para que o Federal Reserve volte a cortar juros no próximo semestre. Para 61% dos ouvidos no levantamento, os Estados Unidos não correm risco de recessão no próximo semestre.