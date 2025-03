Papa Francisco não está mais usando ventilação, confirmando melhora, diz Vaticano

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco não está mais usando ventilação mecânica para ajudar sua respiração à noite e seus médicos acreditam que ele continuará a melhorar, disse o Vaticano nesta quarta-feira, na mais recente atualização positiva enquanto o pontífice de 88 anos luta contra uma pneumonia.

Francisco está internado no Hospital Gemelli, em Roma, há quase cinco semanas, devido a uma infecção respiratória grave que exigiu tratamento contínuo.

"A condição clínica do Santo Padre continua melhorando", disse a última atualização médica detalhada sobre sua condição.

O papa estava usando ventilação mecânica não invasiva durante a noite em sua internação no hospital, o que envolve a colocação de uma máscara sobre o rosto para ajudar a empurrar o ar para os pulmões.

Essa ventilação foi "suspensa", segundo o comunicado. Mas o comunicado afirma que o papa ainda está recebendo oxigênio por meio de uma pequena mangueira sob o nariz.

Os médicos do papa acreditam que sua infecção está sob controle, disse a assessoria de imprensa do Vaticano logo após a divulgação do último comunicado. O papa não está com febre e seus exames de sangue estão normais, disse.

O papa tem sido descrito como estando em uma condição estável ou melhorando há duas semanas, mas o Vaticano ainda não deu um prazo para sua alta, dizendo que sua recuperação está sendo lenta.

Francisco é propenso a infecções pulmonares porque teve pleurisia quando era jovem adulto e teve parte de um pulmão removido.

Ele está recebendo fisioterapia respiratória para ajudar na respiração e fisioterapia para ajudar na mobilidade. Ele tem usado uma cadeira de rodas nos últimos anos devido a dores nos joelhos e nas costas.

Médicos não envolvidos no tratamento de Francisco disseram que o papa provavelmente enfrentará um longo e difícil caminho de recuperação, devido à sua idade e a outras condições médicas.

