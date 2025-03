Ofensiva ideológica e orçamentária de agência de Elon Musk entra em conflito com juízes federais nos EUA

Desde a posse de Donald Trump em 20 de janeiro de 2025, a Comissão de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), chefiada por Elon Musk, embarcou em um vasto programa para cortar gastos e desmantelar agências governamentais consideradas "desnecessárias". Em sua mira: a USAID, a Agência de Proteção Ambiental (EPA) e a presença de soldados transgêneros nas forças armadas. Mas a ofensiva enfrenta agora os tribunais, com vários juízes federais denunciando violações da Constituição dos EUA.

Criado por decreto presidencial em 21 de janeiro de 2025, o DOGE recebeu a tarefa de reduzir os gastos públicos identificando estruturas acusadas de desperdício e má administração. Com isso em mente, várias agências foram desativadas ou simplesmente desmanteladas.

A USAID, a agência responsável pela ajuda ao desenvolvimento no exterior - que sozinha responde por 42% da ajuda humanitária desembolsada em todo o mundo - foi uma das primeiras a ser visada. Elon Musk não escondeu sua hostilidade em relação à entidade.

Em 5 de fevereiro de 2025, o DOGE suspendeu 83% dos contratos da agência e colocou um grande número de seus funcionários em licença forçada. O próprio Musk assumiu a responsabilidade pelo desmantelamento em uma mensagem publicada no X, na qual escreveu apenas: "Mandei a USAID para o triturador. Acabou-se."

Um tribunal federal decidiu em 18 de março que as medidas tomadas por Musk e sua comissão do DOGE para abolir a USAID eram "provavelmente" inconstitucionais. De acordo com o juiz federal de Maryland, Theodore Chuang, essas ações "privaram os representantes eleitos do povo no Congresso de sua autoridade constitucional para decidir se, quando e como uma agência criada pelo Congresso deve ser fechada".

O juiz, convocado por 26 funcionários atuais e antigos da USAID que desafiaram a autoridade de Musk sobre a agência federal, ordenou que o DOGE restaurasse o acesso aos e-mails, pagamentos e sistemas eletrônicos de todos os funcionários da USAID.

Ataque à ciência

A política de austeridade também atingiu a Agência de Proteção Ambiental (EPA). De acordo com documentos internos revelados pelo The New York Times em 14 de março de 2025, um plano para cortar o Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento da EPA coloca em risco mais de 1.000 empregos de pesquisa científica. Lee Zeldin, administrador da EPA, justificou essas medidas como uma "modernização necessária" e uma reorientação para "eficiência em vez de burocracia".

Mas, para os especialistas, isso não é nada menos que uma tentativa deliberada de desmantelar a pesquisa ambiental. Zoe Lofgren, membro do Comitê de Ciências da Câmara, denunciou o plano. "O Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento está consagrado nos estatutos da EPA", disse ela em um comunicado à imprensa, enfatizando que sua existência era uma questão para o Congresso e que 'eliminá-lo é ilegal'. Durante seu primeiro mandato, "Donald Trump e seus comparsas politizaram e distorceram a ciência", de acordo com Zoe Lofgren. "Eles sabiam da importância do DSB e procuraram enfraquecê-lo. Agora estão tentando acabar com ele de vez."

Na semana passada, o governo Trump anunciou que estava revertendo uma série de medidas ambientais adotadas durante o governo de Joe Biden, com o objetivo específico de reduzir as emissões de gases provocadas por carros e usinas elétricas movidas a carvão.

Proibição de transgêneros no exército

Por fim, o DOGE também apoiou a proibição de pessoas transgênero no exército. "Para garantir que tenhamos a força de combate mais letal do mundo, vamos livrar nosso exército da ideologia transgênero", disse Donald Trump em 27 de janeiro na Flórida, antes de acrescentar, no avião de volta a Washington, que havia assinado uma ordem executiva com essa finalidade.

O decreto afirmava que a identidade de gênero "prejudica a disciplina e a honra militares", e o governo imediatamente iniciou uma revisão dos arquivos de milhares de soldados, ameaçando centenas de carreiras.

No entanto, os tribunais frearam essa iniciativa. Em 18 de março de 2025, a juíza Ana Reyes, de Washington D.C., suspendeu a proibição imposta pelo governo Trump. Citando a Declaração de Independência dos EUA, que afirma que "todos os seres humanos são criados iguais", ela acrescentou: "Todos nós devemos concordar que cada pessoa que atendeu ao chamado para o serviço merece nossa gratidão e respeito." Ela chamou a medida de "discriminação flagrante", contrária à igualdade perante a lei garantida pela Quinta Emenda.

Um grupo de pessoas transgêneros, que estavam nas forças armadas ou que desejavam se tornar militares, contestou o decreto no tribunal.

Apesar das críticas, o governo Trump não pretende parar por aí. Stephen Miller, principal conselheiro do presidente, denunciou na rede social X uma "rebelião judicial". "Juízes distritais agora acreditam que comandam nossas forças armadas... Há um fim para essa loucura?", escreveu.

