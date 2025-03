No Rio, PM retira barricadas e libera acesso ao Complexo do Chapadão

A Polícia Militar retirou, nesta quarta-feira (19), 56 toneladas de barricadas que dificultavam o acesso de moradores a comunidades da zona norte do Rio. As barreiras eram formadas de concreto e aço fincados no chão e só podiam ser retirados com auxílio de retroescavadeiras e furadeiras usadas pela corporação para remover os obstáculos.

A operação começou nas primeiras horas do dia no Complexo do Chapadão, em Costa Barros. Os agentes desobstruíram cerca de 10 ruas em diferentes pontos da comunidade.

Notícias relacionadas:

O governador Cláudio Castro disse que não vai

A ação teve a finalidade de garantir a livre circulação da população e também de restabelecer o fornecimento de serviços públicos/privados essenciais, como luz, telecomunicações e atendimento médico de emergência.

Durante a operação três homens foram presos e um menor foi encaminhado para a delegacia. Os agentes também apreenderam uma pistola, 111 cápsulas de cocaína, 93 papelotes, tabletes e trouxinhas de maconha, 652 pinos de cocaína e 193 pedras de crack.