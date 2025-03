Negociações estão "no caminho certo", diz Trump após conversa telefônica com Zelensky

O presidente norte-americano, Donald Trump, teve uma conversa nesta quarta-feira (19) com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, um dia após um longo telefonema com o russo Vladimir Putin. Segundo o chefe da Casa Branca, a discussão com o representante de Kiev, a primeira desde o bate-boca entre os dois em Washington, foi "muito boa".

A conversa durou uma hora foi "positiva", segundo o governo ucraniano, e "fantástica" de acordo com a porta-voz da Casa Branca. Um otimismo difícil de imaginar após a troca de farpas entre Trump e Zelensky na Casa Branca diante de câmeras do mundo inteiro.

Lendo uma declaração emitida pelo Departamento de Estado e pela Casa Branca, a porta-voz Karoline Leavitt insistiu que Zelensky, acusado de ingratidão por algumas autoridades americanas, havia em várias ocasiões "agradecido" a Donald Trump por sua ação.

Em sua rede social, Truth, Trump insistiu que a ligação foi "muito boa" e que "estamos no caminho certo".

Volodymyr Zelensky, foi "plenamente informado" do conteúdo da chamada telefônica entre Donald Trump e Vladimir Putin na véspera, assegurou o executivo americano.

Já o líder ucraniano disse que Kiev respeitaria a trégua de 30 dias sobre as infraestruturas energéticas anunciada na terça-feira por Trump e Putin se Moscou fizer o mesmo. "Se os russos não atacarem as nossas instalações, nós não atacaremos as deles", declarou.

Washington indicou ainda que "o presidente Zelensky pediu sistemas de defesa antiaérea (...) e o presidente Trump concordou em trabalhar com ele para ver o que estava disponível, especialmente na Europa", disse Karoline Leavitt. Ela acrescentou que "a troca de inteligência militar para a defesa da Ucrânia" vai "continuar".

Rússia e Ucrânia se acusaram mutuamente nesta quarta-feira de não querer resolver a guerra depois de uma noite de ataques mútuos. Apesar disso, realizaram a troca de prisioneiros, uma das "maiores" desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, segundo Zelensky.

(Com AFP)