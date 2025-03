Ministro faz piada preconceituosa com baianos durante sessão do STJ

Do UOL, em São Paulo

O ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) João Otávio de Noronha fez uma piada preconceituosa sobre baianos jogando basquete em sessão de ontem.

O que aconteceu

A piada do magistrado aconteceu após o ministro Raul Araújo falar que teve lesão no menisco enquanto jogava basquete. "Tranquilizo nosso presidente. Meu problema no menisco é joelho, comum a nós atletas", disse Araújo.

Dizem que o baiano é tão ágil, tão ágil, que quando joga basquete e ele arremessa a bola na cesta, ela só cai no sábado.

João Otávio de Noronha, em sessão no STJ

Logo após a fala e a risada dos ministros, Noronha pediu desculpas. "Os baianos que me perdoem. Tenho uma simpatia enorme pela Bahia. Não me expulsem de lá, porque adoro acarajé."

Nenhum dos dois ministros envolvidos na brincadeira é baiano. Araújo é de Fortaleza (CE), enquanto Noronha é de Três Corações (MG).

O UOL procurou o STJ para um posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.