Minério de ferro cai com preocupações sobre perspectivas de demanda da China

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram pela terceira sessão consecutiva nesta quarta-feira, com as preocupações relacionadas às perspectivas de demanda na China, principal consumidor mundial de minério, dominando o sentimento de mercado na ausência de detalhes sobre medidas de estímulo previstas.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com baixa de 2,12%, a 760 iuanes (US$105,05) a tonelada, o menor valor desde 13 de janeiro.

O minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura caiu 2,07%, para US$100,05 a tonelada, depois de atingir o valor mais baixo desde 12 de março, a US$99,75 a tonelada, no início da sessão.

"A queda mais acentuada nos dados de novas construções diminuiu a confiança do mercado, provocando um sentimento de risco mais amplo", disse Chu Xinli, analista da China Futures.

O início de novas construções na China, medido pela área construída, diminuiu 29,6% em janeiro e fevereiro, após uma queda de 23% em 2024, mostraram dados oficiais na segunda-feira.

Além disso, a preocupação persistente com as perspectivas de demanda em meio à escalada de uma guerra comercial global desencadeada pelas novas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, também vem pesando sobre os preços.

A Índia recomendou um imposto temporário de 12% sobre alguns produtos siderúrgicos por 200 dias, conhecido localmente como imposto de salvaguarda, em uma tentativa de reduzir as importações.

Já Taiwan disse que irá manter taxas antidumping sobre o aço inoxidável da China e da Coreia do Sul por cinco anos.

