Milei recebe apoio do Congresso para selar novo acordo da Argentina com o FMI

O Congresso da Argentina deu sinal verde para o governo de Javier Milei selar um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o que permite o refinanciamento da dívida e o acesso a novos fundos em meio à inquietação do mercado quanto à direção de seu plano econômico.

Com 129 votos a favor, 108 contra e seis abstenções, a Câmara dos Deputados endossou um decreto de necessidade e urgência (DNU) para avançar em um novo acordo com o FMI, que inclui novos dólares para limpar o balanço do Banco Central e pagar dívidas no âmbito do empréstimo recorde que o país sul-americano obteve em 2018 por mais de 50 bilhões de dólares - dos quais a organização acabou desembolsando cerca de 45 bilhões.

O peronismo, a principal força de oposição, votou contra e advertiu que não reconhecerá a nova dívida contraída com o FMI se voltar a controlar o governo.