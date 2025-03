Metrô SP reduz horário de bilheterias em 10 estações; veja lista

Do UOL, em São Paulo

O Metrô de São Paulo anunciou que vai diminuir o horário de funcionamento de dez bilheterias de estações da linha 3 (vermelha). A mudança vai começar a partir do dia 26 de março.

O que aconteceu

As bilheterias de dez estações passarão atender das 6h às 22h (de Brasília). A mudança de horário será nas seguintes estações:

República

Anhangabaú

Sé

Bresser-Mooca

Tatuapé

Carrão-Assaí

Penha-Lojas Besni

Vila Matilde

Guilhermina-Esperança

Patriarca-Vila Ré

As estações Marechal Deodoro, Santa Cecília, Pedro II e Brás já funcionam na mesma faixa de horário. As estações Palmeiras-Barra Funda, Corinthians-Itaquera e Artur Alvim continuam operando no horário habitual, das 4h40 à 0h.

A alteração, segundo o Metrô, está relacionada ao baixo volume de venda de bilhetes no horário das 4h40 às 6h, na abertura, e nos horários próximos ao fechamento, das 22h à 0h. Estudos da companhia apontaram que menos de 0,4% dos passageiros pagantes utilizam os guichês de venda nos horários alterados.

No início do ano, o Metrô também reduziu o horário de funcionamento de bilheterias em outras linhas. As mudanças aconteceram nas linhas 1 (azul) e 15 (prata).

Opções para a compra de bilhetes (sem a bilheteria)