Mediana das projeções do Fed para juros permanece a mesma para 2025, 2026 e 2027

A mediana das projeções dos dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para a taxa básica de juros dos Estados Unidos ficou estável em 2025, 2026 e 2027, de acordo com documento publicado em paralelo com a decisão monetária do banco central dos EUA.

A mediana das estimativa para a taxa dos Fed Funds este ano era de 3,9%, mesmo número divulgado na edição anterior do documento, de dezembro do ano passado.

Para 2026, a mediana permaneceu em 3,4%, em 2027 ficou em 3,1% e no longo prazo em 3%.

Nesta quarta-feira, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do BC dos Estados Unidos manteve inalterada a taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa básica de juros dos EUA) na faixa entre 4,25% a 4,50% ao ano.

Analistas consultados pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) esperavam amplamente uma nova manutenção dos juros pelo BC norte-americano na segunda reunião de política monetária de 2025.