Lula lamenta morte de Cláudio Lembo: 'Símbolo de Política com P maiúsculo'

O presidente Lula (PT), o governo de São Paulo e outras autoridades lamentaram a morte do ex-governador do estado Cláudio Lembo (PSD), nesta quarta-feira (19).

O que aconteceu

"Meu amigo desde os anos 1970, Lembo foi símbolo de Política escrita assim, com P maiúsculo", escreveu Lula. "Representante do campo conservador, sempre tivemos diferenças e, ao mesmo tempo, uma capacidade de diálogo franco, aberto e generoso".

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decretou luto oficial de três dias. "Nossos sentimentos aos familiares e amigos", diz a nota de pesar publicada pela Secretaria de Comunicação do estado.

Ministro do Empreendedorismo e ex-governador, Márcio França (PSB) manifestou solidariedade à família de Lembo. "Mais que exemplo de homem público, Lembo foi o retrato da amizade e da lealdade, deixando sua marca de humanidade no coração de cada um que conviveu com ele", declarou.

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, também lamentou a perda. "Se tem alguém que cumpriu sua missão, esse alguém foi Cláudio Lembo. Cidadão exemplar, com excelente formação e um homem público que não deixa uma única observação negativa", declarou.

Presidente nacional do MDB, Baleia Rossi elogiou o ex-governador. "Lembo era um homem cordato e inteligente, que sabia como poucos construir boas relações na vida pública", escreveu.

O ex-governador João Doria também se manifestou no mesmo sentido. "Recebo com pesar a notícia do falecimento do ex-governador Cláudio Lembo. Um homem de grande inteligência, espírito público e trajetória marcante na política brasileira", escreveu.

Lembo morreu hoje, aos 90 anos. A causa da morte não foi divulgada.