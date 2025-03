Lactalis anuncia investimento de R$ 313 milhões em fábricas no Paraná

São Paulo, 19 - A Lactalis anunciou investimento de R$ 313 milhões para ampliar sua produção no Paraná. O montante será direcionado à instalação de uma nova linha de UHT em Londrina e ao aumento da produção de iogurtes, leite fermentado, bebidas lácteas, sobremesas e creme de queijo na unidade de Carambeí, explicou a empresa em nota. O anúncio foi feito na segunda-feira, 18, durante reunião em Curitiba entre o CEO da Lactalis Brasil, Roosevelt Junior, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). Segundo o executivo, o projeto será formalizado por meio de dois protocolos de intenções com o governo estadual.Presente no Paraná há quase 100 anos por meio da marca Batavo, cuja origem está ligada à imigração holandesa em Carambeí, a Lactalis já investiu mais de R$ 710 milhões no Estado na última década, de acordo com nota da empresa. A companhia opera três fábricas no Paraná - em Carambeí, Londrina e Pato Branco -, e processa 600 milhões de litros de leite anualmente.