Japão diz que economia está se recuperando mas aponta riscos com políticas comerciais de Trump

TÓQUIO (Reuters) - O governo do Japão manteve sua perspectiva cautelosamente otimista para a economia do país, mas alertou que as políticas comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem prejudicar o crescimento global e que a inflação mais alta pode afetar os gastos dos consumidores.

O governo manteve sua visão sobre a quarta maior economia do mundo, dizendo que ela está "se recuperando moderadamente" em seu relatório mensal de março, citando fortes lucros corporativos e aumentos salariais que as autoridades esperam que impulsionem o consumo.

"Há políticas comerciais dos EUA que podem ter impacto direto e indireto no Japão, por isso as destacamos como riscos para a economia", disse uma autoridade do Escritório do Gabinete.

As ações e promessas tarifárias abrangentes de Trump, incluindo automóveis, aço e alumínio, geraram preocupações sobre a economia global. Suas políticas desencadearam guerras comerciais com parceiros importantes, como China, Canadá, México e Europa.

Referindo-se à potencial exposição do Japão a essas economias, o relatório apontou que as exportações de bens intermediários, incluindo dispositivos eletrônicos, representam 60% das exportações de bens do Japão para a China.

A proporção de produtos intermediários, como autopeças, nas exportações do país para o México é de 60%, enquanto as exportações para o Canadá representam quase 50%, segundo o relatório.

Ainda assim, o governo manteve sua avaliação sobre as exportações, dizendo que elas aceleraram recentemente para março, já que as remessas do Japão para a Ásia estavam aumentando.

Os preços mais altos também representam riscos para a economia, já que o índice geral de preços ao consumidor do Japão subiu 4,0% em janeiro, o nível mais alto em dois anos, impulsionado pelos preços dos alimentos frescos.

"É necessário prestar muita atenção ao impacto do aumento dos preços sobre os gastos do consumidor, o que diminui a confiança do consumidor", disse a autoridade.

O Escritório do Gabinete elevou sua visão sobre os lucros corporativos pela primeira vez desde setembro de 2023, dizendo que eles estão "melhorando".

O consumo privado, que responde por mais da metade da economia, está acelerando, e os gastos de capital também estão se recuperando, de acordo com o relatório.

(Reportagem de Kaori Kaneko)