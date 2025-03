Inflação está no caminho certo, mas continuamos dependentes de dados, diz Guindos, do BCE

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis De Guindos, afirmou que a inflação na zona do euro está bem encaminhada, mas que o BC europeu mantém a dependência de dados para tomar as próximas decisões de juros e não possui uma trajetória pré-determinada para a política monetária, ao participar do Observatório das Finanças, em Madrid, nesta quarta-feira, 19.

Na ocasião, Guindos ressaltou que a política e os gastos com defesa se tornaram uma "prioridade absoluta" na Europa e que o plano "é imprescindível". "No entanto, a estabilidade orçamentária também precisa ser garantida", defendeu.

Sobre a União dos Mercados de Capitais (UMC), o vice-presidente da instituição classificou como um "objetivo fundamental", assim como a união bancária.