Índices acionários da China fecham próximos da estabilidade com realização de lucros e estímulo em foco

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong fecharam praticamente inalterados nesta quarta-feira, com a realização de lucros após a recente alta de ações de tecnologia sendo compensada pela expectativa de efeitos positivos das medidas de Pequim para estimular o consumo interno.

O índice CSI300 subiu 0,06%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, caiu 0,1%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, fechou em alta de 0,12%.

"A semana passada marcou o primeiro caso de realização de lucros significativos por parte de hedge funds em Hong Kong e na China desde o início dos ganhos recentes", disseram operadores do Morgan Stanley em nota.

Hedge funds têm desfeito quase totalmente suas compras de ações chinesas desde meados de janeiro, mas apenas cerca de 30% dos fluxos de entrada em ações de Hong Kong foram revertidos, disseram os operadores.

As ações das empresas de inteligência artificial da China caíram 2%, enquanto o índice de tecnologia de Hong Kong recuou 1,1%.

Os papéis da Xiaomi, a terceira maior fabricante de smartphones do mundo, subiram 0,7% depois que a empresa divulgou um salto de quase 50% na receita do quarto trimestre, superando as estimativas dos analistas, e também elevou sua meta de entregas de veículos elétricos.

"Esperamos que o ímpeto de crescimento da China seja moderado depois de um forte início em 2025, à medida que as tarifas dos Estados Unidos começarem a pesar e o efeito do estímulo estatal se desvanecer", disse Jacqueline Rong, economista-chefe do BNP Paribas para a China.

Na semana passada, a China divulgou um plano de ação com o objetivo de impulsionar o consumo interno, com medidas que incluem o aumento da renda dos residentes e o estabelecimento de um esquema de subsídio para serviços voltados para crianças.

"O estímulo é um passo na direção certa, embora a maioria das políticas tenha um impacto marginal", disse Rong.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,25%, a 37.751 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,12%, a 24.771 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,10%, a 3.426 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,06%, a 4.010 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,62%, a 2.628 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,40%, a 21.960 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,34%, a 3.908 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,41%, a 7.828 pontos.

(Por redação de Xangai)