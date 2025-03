Hapvida quase dobra lucro ajustado no 4º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A operadora de saúde Hapvida informou nesta quarta-feira que seu lucro líquido ajustado cresceu 98,8% no quarto trimestre de 2024 sobre o mesmo período do ano anterior, a R$514,7 milhões, em desempenho acima do esperado pelo mercado.

Analistas, em média, projetavam lucro líquido de R$445,2 milhões para a companhia no período, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG.

O compranhia reportou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de R$1 bilhão nos três meses encerrados em dezembro, 19,4% acima do resultado de um ano antes e em linha com a expectativa média de analistas.