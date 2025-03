Gusttavo Lima diz a site que desistiu de se candidatar a presidente em 2026

O cantor Gusttavo Lima afirmou hoje ao portal Metrópoles que desistiu de se candidatar à presidência da República nas eleições de 2026.

O que aconteceu

Cantor disse que vai focar na carreira internacional e criará o Instituto Gusttavo Lima para realizar ações sociais. Ele havia revelado, em janeiro, ter intenção de disputar a presidência da República na próxima eleição.

Sertanejo declarou que pesou na decisão a oposição da família à candidatura. "Tenho 35 anos. Nada impede que na outra eleição eu seja candidato", disse ele.

Lima disse que ficou "impressionado" com a "boa receptividade do Brasil" às intenções dele com eventual candidatura. O cantor também afirmou "não ter estômago" para "sentar para negociar coisas que, às vezes, não são de interesse do Brasil, mas de partidos e de pessoas".

Ele disse ainda que "vai opinar" nas eleições, mas do "lado de fora". O cantor não revelou até o momento qual possível candidato apoiaria na disputa presidencial de 2026.

Insatisfação de Bolsonaro com possível candidatura

Após a declaração do cantor de que tinha intenções de se candidatar, entorno de Jair Bolsonaro (PL) encarou movimento como traição. Lima o apoiou em 2022. Em outubro daquele ano, almoçou no Palácio da Alvorada com o então presidente e outros sertanejos. À época, Lima convocou seguidores a apoiarem o então candidato do PL contra Lula (PT).

Cantor teria descumprido um acordo com Bolsonaro. Ele iria se filiar ao União Brasil, partido de Caiado, e sairia ao Senado por Goiás. O cantor faria campanha alinhado com o ex-presidente, segundo teriam combinado.

Políticos experientes avaliam que Gusttavo Lima seria ingênuo ao manter a intenção de se candidatar. Eles comentam que o cantor teria a vida devassada com a exploração de temas como a investigação da Polícia Civil sobre irregularidades com bets.

Cantor participou de uma 'superlive' com o candidato à reeleição em 2022. Às vésperas do segundo turno, Lima marcou presença em uma transmissão ao vivo em apoio a Bolsonaro e em defesa do agronegócio.

Bolsonaro está inelegível até 2030, mas ainda se vê como opção viável à Presidência. Ele foi condenado em 2023 pelo TSE por uma reunião com embaixadores em julho de 2022, a pouco mais de dois meses das eleições. Nela, ele atacou, sem provas, a credibilidade do sistema eleitoral. O encontro foi transmitido pela estatal TV Brasil.