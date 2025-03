Josias: Gusttavo Lima fez jogada de marketing ao sugerir candidatura

O cantor sertanejo Gusttavo Lima fez jogada de marketing ao sugerir que entraria para a política e se candidatar à Presidência da República, em 2026, analisou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

Estava previsto isso... Estava escrito nas estrelas. Ele fez uma jogada de marketing. Ocupou o noticiário, disse que gostaria de ser não só um cabo eleitoral. E o Gustavo Lima foi como que, premido pelas circunstâncias, a interromper a sua encenação. Josias de Souza, colunista do UOL

Após revelar a intenção de disputar a Presidência da República na próxima eleição, o músico afirmou hoje, em vídeo publicado nas redes sociais, que desistiu da candidatura nas eleições de 2026. O artista disse ainda que vai se concentrar na carreira internacional e criará o Instituto Embaixador para realizar ações sociais.

Ao Canal UOL, Josias lembrou que Gusttavo Lima entra e sai em processos judiciais e que, talvez, ele não resistiria à máquina de moer da política.

E tem um outro aspecto que o Gusttavo Lima sabe bem: ele foi alertado pelos seus conhecidos que a política é uma 'máquina de moer gente'. E gente que não tem muita consistência pode ser moída mais rapidamente. O Gustavo Lima entra e sai de processos judiciais com uma frequência incômoda. De repente, ele está de ponta cabeça num processo judicial. Ainda outro dia ele estava numa investigação sobre jogos eletrônicos. Estava nessa investigação de ponta cabeça. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias também disse que a desistência ocorreu depois de uma oferta feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O Bolsonaro, quando pressentiu que havia o risco, se reuniu com o Gustavo Lima, inclusive, tentando convencê-lo a ser candidato ao Senado. Bolsonaro tem uma obsessão por reforçar a sua bancada no Senado Federal. Porque é ali que são julgados os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, é ali que ele está mais frágil, é ali que bate sobre Anistia no debate. Então ele tem essa obsessão, que é reforçar a bancada no Senado. Josias de Souza, colunista do UOL

