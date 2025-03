Guararapes tem lucro líquido de R$ 249,9 mi no 4º trimestre, alta de 8,8% em um ano

O Grupo Guararapes, responsável pela rede de lojas Riachuelo, reportou lucro líquido de R$ 249,9 milhões no quarto trimestre de 2024, alta de 8,8% ante o mesmo período de 2023. No acumulado de 2024, o lucro líquido totalizou R$ 235 milhões e reverteu prejuízo de R$ 34,3 milhões apurado um ano antes.

O CEO da Guararapes, André Faber, disse em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que, entre maio de 2023, quando entrou na empresa, e dezembro de 2024, a dívida líquida passou de R$ 1,7 bilhão para menos de R$ 500 milhões.

"Pagamos mais de R$ 1,2 bilhão em dívidas e, com esse processo de desalavancagem, foi possível reverter o prejuízo e terminar o último trimestre do ano com um lucro sólido", afirmou. O grupo encerrou o ano com uma alavancagem financeira de 0,3 vez (dívida líquida/Ebitda).

Com 425 lojas distribuídas por todo o Brasil, a companhia registrou Ebitda consolidado de R$ 565,6 milhões no trimestre apurado, crescimento anual de 45%.

No acumulado de 2024, o Ebitda somou R$ 1,487 bilhões, alta de 44,7% em comparação com o ano anterior. "Esse resultado foi o maior da história da companhia", destacou Faber.

A receita líquida consolidada, por sua vez, foi de R$ 3 bilhões no trimestre, avanço anual de 10,8%. No ano, o indicador mostrou crescimento de 9,5% em relação a 2023, totalizando R$ 9,6 bilhões.

O CFO da empresa, Miguel Cafruni, também destacou que, em 2024, a produção anual da fábrica de Guararapes atingiu 41 milhões de peças, um crescimento de 33% em relação a 2023. "Esse desempenho reforça a capacidade da companhia de consolidar sinergias entre indústria e varejo", disse.

A empresa também registrou cinco trimestres consecutivos de aumento da margem bruta de vestuário, que alcançou 54,3% no acumulado do ano, expansão de 1,8 ponto porcentual (p.p.) em relação a 2023.

Somado a isso, a Guararapes consolidou o sexto trimestre seguido de crescimento na venda por metro quadrado, que aumentou 13,7% no último trimestre de 2024, em relação ao mesmo período de 2023.

Já o Ebitda da Midway Financeira, braço de produtos e serviços financeiros da companhia, somou R$ 404,3 milhões em 2024. "O crescimento foi impulsionado por uma estratégia integrada de concessão de crédito, aumento da base de cartões ativos e aprimoramento dos processos financeiros, sem comprometer o risco da carteira", disse Cafruni. A base de cartões ativos alcançou 4,5 milhões nos últimos 12 meses.