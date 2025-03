Frei Gilson não foi alvo de operação da PF; vídeo mostra secretário em MT

Frei Gilson não foi alvo de uma operação da Polícia Federal em sua casa nem discutiu com os agentes ou foi preso por desacato, ao contrário do que afirmam posts que circulam pelas redes sociais.

O homem que aparece no vídeo compartilhado não é o padre católico, mas, sim, Gustavo Henrique Duarte, secretário de Assistência Social de Várzea Grande (MT).

O que diz o post

As publicações compartilham o vídeo de uma reportagem veiculada pelo portal Metrópoles, cujo título é "'Invadiram a casa de um patriota', disse secretário preso ao brigar com PF".

"Vejam a que ponto chegou a perseguição Política no nosso país....PF invadindo a casa do Bispo Gilson, só pq ele fez lives de oração para patriotas....", diz um dos comentários do post, afirmando que o homem retratado é o frei Gilson.

Por que é falso

Homem que aparece nas imagens não é frei Gilson. O UOL Confere achou a reportagem original do Metrópoles. Ela publicada em 14 de fevereiro e diz que a PF cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de Gustavo. O secretário foi um dos alvos da Operação Fake News, que investiga a disseminação de notícias falsas contra Mauro Mendes (União), governador de Mato Grosso, nas eleições de 2022 (aqui, aqui e abaixo). Em momento algum a reportagem cita o nome de frei Gilson.

Secretário foi preso por desacato e exonerado. Durante a ação, Gustavo se exaltou e acusou os agentes da PF de truculência por terem invadido a casa de um "patriota". Os policiais deram voz de prisão a ele e o levaram à delegacia da PF, sendo liberado em seguida. Gustavo, que se apresenta nas redes sociais como bispo da Igreja Batista Global, foi exonerado do cargo (aqui e aqui).

PF não fez operação na casa de frei Gilson. Uma pesquisa no Google (aqui) não traz qualquer conteúdo jornalístico sobre uma possível operação da PF na casa do religioso, ao contrário do que dizem as peças desinformativas.

Frei Gilson é membro da Igreja Católica e mora em São Paulo. Gilson da Silva Pupo Azevedo, mais conhecido como frei Gilson, é um padre católico e desde os 18 anos faz parte da congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, sediado em São Paulo (SP) (aqui). Aos 38, ele se tornou um fenômeno nas redes sociais, com quase 7 milhões de inscritos no YouTube (aqui) e 8 milhões de seguidores no Instagram (aqui). Cantor, ele tem cerca de 1,5 milhão de ouvintes mensais no Spotify (aqui).

Padre virou motivo de discussão entre direita e esquerda. Em suas pregações, frei Gilson exibe um discurso conservador, o que o fez se tornar alvo de disputas políticas (aqui). O bolsonarismo tenta se associar ao religioso apegando-se à defesa dos valores cristãos e alega que ele é vítima de perseguição dos "esquerdistas". Já internautas de esquerda criticaram alguns posicionamentos dele, como ao corroborar a submissão da mulher em relação ao homem (aqui). O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o chamou de "fenômeno em oração" e disse que o frei "cada vez mais vem sendo atacado pela esquerda (aqui e abaixo).

- Frei Gilson ( @FreiGilsonCMES ) cada vez mais se apresenta como um fenômeno em oração, juntando milhões pela palavra do Criador. Por isso, cada vez mais, vem sendo atacado pela esquerda.



- A fé cristã nunca se curvou à perseguição e não será diferente agora. Minha? pic.twitter.com/tftnr35Z5T -- Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 9, 2025

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news