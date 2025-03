Fed reduzirá teto mensal de resgate de títulos do Tesouro de US$ 25 bi para US$ 5 bi em abril

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) também detalhou nesta quarta-feira, 19, ajustes em sua política de reinvestimento de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. A partir de abril, o Comitê diminuirá o ritmo de declínio de suas participações em títulos reduzindo o limite de resgate mensal em títulos do Tesouro de US$ 25 bilhões para US$ 5 bilhões.

Em relação aos títulos lastreados em hipotecas de agências e dívidas de agências, o Comitê manterá o limite de resgate mensal US$ 35 bilhões, de acordo com comunicado divulgado pelo Banco Central norte-americano.

O Comitê está fortemente comprometido em apoiar o emprego máximo e retornar a inflação ao seu objetivo de 2%.