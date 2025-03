Fed diz que vai desacelerar processo de redução do balanço patrimonial

Por Michael S. Derby

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve disse nesta quarta-feira que reduzirá o ritmo de redução de seu balanço patrimonial, ainda gigantesco, conforme enfrenta desafios para avaliar a liquidez do mercado durante um impasse contínuo sobre o aumento do limite de empréstimos do governo.

O anúncio foi feito como parte de uma reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) que manteve inalterada a taxa de juros do banco central norte-americano, conforme autoridades lidam com uma incerteza considerável em relação às perspectivas econômicas ligadas às mudanças agressivas e muitas vezes caóticas nas políticas do governo Trump.

O Fed disse que, como parte da redução no ritmo de redução do balanço patrimonial, o limite mensal de Treasuries que poderão vencer e não serem substituídos será reduzido para US$5 bilhões por mês, em comparação com o limite mensal anterior de US$25 bilhões, que entrará em vigor em 1º de abril. O limite dos títulos lastreados em hipotecas permanecerá estável no limite atual de US$35 bilhões.

O diretor do Fed Christopher Waller discordou da mudança na redução do balanço patrimonial.

Até o momento, a redução ajudou o Fed a se desfazer de pouco mais de US$2 trilhões de seu balanço patrimonial. Os comentários das autoridades do Fed sugeriram que, se tudo seguir igual, o sistema financeiro ainda tem excesso de liquidez suficiente para que a redução ainda tenha alguma distância a percorrer.

O obstáculo nesse esforço é o teto da dívida, que limita o quanto o governo norte-americano pode tomar emprestado. Diante desse obstáculo, o Tesouro dos EUA está usando o dinheiro de sua conta no Fed para pagar contas, o que está adicionando liquidez ao sistema. Quando o teto da dívida for aumentado, supondo que isso aconteça, o Tesouro provavelmente tentará reconstruir sua conta, o que retirará a liquidez do sistema.