EUA: previdência social exigirá verificação de identidade presencial para milhões de americanos

O plano da Administração da Previdência Social dos EUA de exigir verificações de identidade presenciais para milhões de beneficiários - ao mesmo que fecha escritórios do governo - provocou um furor entre legisladores, grupos de defesa e beneficiários do programa, que estão preocupados com o fato de o governo estar colocando barreiras desnecessárias diante de uma população já vulnerável.

As novas exigências afetarão qualquer pessoa que precise verificar suas informações bancárias com a agência, bem como as famílias com crianças que recebem benefícios do Seguro Social e não podem verificar as informações do menor de idade no site oficial. O objetivo é combater a fraude e os desperdícios no sistema, os quais o presidente Donald Trump e as autoridades de seu governo afirmam serem generalizados.

A agência anunciou nesta terça-feira que, a partir de 31 de março, aqueles que não conseguirem verificar adequadamente sua identidade por meio do serviço on-line "my Social Security" deverão comparecer pessoalmente a um escritório para concluir o processo de verificação. Eles também anunciaram recentemente que os escritórios de campo do Seguro Social em todo o país serão fechados. Fonte: