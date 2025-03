EUA atacam redutos houthis no Iêmen onde líderes estão escondidos, dizem fontes iemenitas

Por Mohammed Ghobari

ADEN/DUBAI (Reuters) - Os Estados Unidos atingiram alvos em todo o Iêmen em ataques aéreos durante a noite, incluindo a província de Saada, que fontes iemenitas dizem ser um esconderijo de longa data para os líderes houthis, e a cidade portuária de Hodeidah, no Mar Vermelho.

A TV Al Masirah, dirigida pelos houthis, relatou mais de 10 ataques em vários locais, inclusive no distrito de Al-Safra, em Saada. A área abriga locais de armazenamento e treinamento de armas e é considerada um dos redutos militares mais importantes e fortificados do grupo, de acordo com fontes iemenitas.

Os ataques, lançados no sábado por causa dos ataques dos houthis contra navios do Mar Vermelho, são a maior operação militar dos EUA no Oriente Médio desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo em janeiro.

Os houthis, alinhados ao Irã, realizaram mais de 100 ataques à navegação depois que a guerra de Israel contra o Hamas começou no final de 2023, dizendo que estavam agindo em solidariedade aos palestinos de Gaza. Os ataques afetaram o comércio global e levaram os militares dos EUA a uma campanha dispendiosa para interceptar mísseis.

Os líderes houthis dizem que aumentarão os ataques em resposta à campanha dos EUA. Jamal Amer, ministro das Relações Exteriores Houthi, disse à Reuters de Sanaa na segunda-feira: "Agora vemos que o Iêmen está em guerra com os EUA e isso significa que temos o direito de nos defender com todos os meios possíveis, portanto, é provável que haja uma escalada".

Os houthis fazem parte do que tem sido chamado de "Eixo de Resistência" -- uma aliança anti-Israel e anti-ocidental de milícias regionais, incluindo o Hamas, o Hezbollah e grupos armados no Iraque, todos apoiados pelo Irã.