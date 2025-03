Empresário envolvido em repatriações ilegais para China é condenado nos EUA

Um empresário nova-iorquino foi sentenciado a 20 meses de prisão nesta quarta-feira (19) por seu papel em uma operação para forçar um expatriado chinês residente nos Estados Unidos a retornar para seu país.

Quanzhong An, de 58 anos, é um dos sete acusados em outubro de 2022 por seu envolvimento em um esquema de repatriação do governo chinês conhecido como "Fox Hunt".

An, que se declarou culpado em maio do ano passado por sua atuação como agente ilegal do governo chinês, era o líder de uma campanha que foi realizada durante muitos anos, indicou o Departamento de Justiça.

O juiz Kiyo Matsumoto o sentenciou a 20 meses de prisão e impôs uma multa de 5 milhões de dólares (R$ 28 milhões), incluindo 1,3 milhão (R$ 7,3 milhões) de restituição ao homem que foi vítima do plano de repatriação.

O residente, que foi alvo de ameaças, assédio e intimidação por parte de An e de outras pessoas, não foi identificado.

De acordo com o Departamento de Justiça, a operação envolvia brigadas de repatriações extrajudiciais que atuavam clandestinamente para tentar forçar expatriados a retornar à China.

