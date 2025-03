Líder do PT no Senado: Eduardo Bolsonaro quer difamar democracia, não fugir

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que pediu licença do cargo para morar nos Estados Unidos, quer o afastamento para difamar o país e reforçar a narrativa contra a Justiça brasileira, afirmou o senador Rogério Carvalho (PT-SE), líder da bancada do PT, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Nós temos visto essa posição do Eduardo Bolsonaro como uma estratégia para difamar o país, passar a ideia de que nós estamos em um regime totalitário. Ele está tentando reforçar a narrativa de que o Judiciário brasileiro está perseguindo o [ex-presidente Jair] Bolsonaro e que eles estão sendo perseguidos.

Eles estão tentando passar uma imagem de que nós somos um país que não está vivendo plenamente o Estado Democrático de Direito. Não se trata de uma estratégia de fuga ou qualquer coisa do tipo. É uma estratégia bem pensada no sentido de difamar ou de macular a imagem da nossa democracia.

Rogério Carvalho, líder do PT no Senado

Eduardo anunciou ontem que irá pedir licença do mandato de deputado e continuar nos Estados Unidos, por meio de vídeo publicado nas redes sociais. O político e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que continuará no país para buscar punições contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Ao fazer o anúncio, Eduardo disse também que não irá receber o seu salário como parlamentar. Até às 17h, no entanto, ele ainda não havia apresentado à mesa diretora da Câmara o pedido de licença anunciado.

Nos bastidores, um dos motivos apontados por Eduardo para deixar o Brasil seria a suposta apreensão de seu passaporte. Logo após a publicação do vídeo no qual anunciava a sua saída do país, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou ao STF contra o pedido do PT para apreender o passaporte do deputado.

Filho 03 está há mais de 15 dias nos EUA

Eduardo está nos EUA pela quarta vez em 2025. Como mostrou o UOL, ele está no país há desde 27 de fevereiro, sendo esta a estadia mais longa do parlamentar em terras americanas. Ele tem sido um dos principais elos de articulação entre o bolsonarismo e deputados da base conservadora americana.

Recentemente, congressistas americanos aprovaram uma lei por meio de uma comissão do Congresso local. O projeto foi batizado de "No Censors on our Shores Act" e protocolado em setembro do ano passado. A votação agora segue para o plenário. Se aprovada, a lei poderá suspender o visto do ministro Alexandre de Moraes e de sua família para entrar nos EUA.

Esta foi a segunda tentativa de conservadores (sejam eles dos EUA ou do Brasil) para barrar a entrada de Moraes e da família no país: em janeiro, um grupo deles que foi à posse de Donald Trump disse que pediria ao presidente eleito ou a membros da sua equipe que suspendesse o visto do ministro, em resposta ao fato de o magistrado ter negado a Bolsonaro a possibilidade de viajar para acompanhar a cerimônia. Não se sabe, no entanto, se o pedido chegou a ser feito.

Josias: 'Gusttavo Lima fez jogada de marketing'

No UOL News, o colunista Josias de Souza afirmou que o cantor sertanejo Gusttavo Lima fez jogada de marketing ao sugerir que entraria para a política e se candidatar à Presidência da República, em 2026.

Estava previsto isso... Estava escrito nas estrelas. Ele fez uma jogada de marketing. Ocupou o noticiário, disse que gostaria de ser não só um cabo eleitoral. E o Gustavo Lima foi como que, premido pelas circunstâncias, a interromper a sua encenação. Josias de Souza, colunista do UOL

Após revelar a intenção de disputar a Presidência da República na próxima eleição, o músico afirmou hoje, em vídeo publicado nas redes sociais, que desistiu da candidatura nas eleições de 2026. O artista disse ainda que vai se concentrar na carreira internacional e criará o Instituto Embaixador para realizar ações sociais.

Assista ao comentário no vídeo abaixo:

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: