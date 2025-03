BUENOS AIRES (Reuters) - A economia da Argentina encolheu 1,7% em 2024 em comparação com o ano anterior, informou a agência de estatísticas do país nesta quarta-feira.

No entanto, o Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina cresceu 1,4% no quarto trimestre em comparação com o trimestre anterior, em termos sazonalmente ajustados, marcando a segunda expansão trimestral consecutiva.

(Reportagem de Aida Pelaez-Fernandez e Hernan Nessi)