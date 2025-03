Dólar passa a cair e atinge R$ 5,66 com ingresso de fluxo estrangeiro e comercial

O dólar passou a cair no mercado à vista. No fim da manhã desta quarta-feira, 19, renovou mínima a R$ 5,6631 (-0,16%).

De acordo com Jefferson Rugik, diretor da Correparti, a moeda virou para baixo refletindo ingressos de fluxo cambial de exportadores e investidores estrangeiros no mercado doméstico, em busca de pechinchas na bolsa e para operações de carry trade, porque se espera aumento do diferencial de juros, com a provável manutenção de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e uma nova elevação, por parte do Comitê de Política Monetária (Copom) de 1 ponto porcentual da Selic, a 14,25% ao ano.