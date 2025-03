De quanto em quanto tempo é necessário trocar a bucha da cozinha?

Você já parou para pensar em quantas bactérias podem estar vivendo na sua buchinha de lavar louça? Muitas pessoas têm o hábito de usar esse item de limpeza por semanas, sem perceber que isso pode ser um grande risco para a saúde. Ela está constantemente úmida e em contato com restos de alimentos, criando o ambiente perfeito para as "ameaças" invisíveis.

Usar uma bucha velha pode espalhar germes para pratos, talheres e até para suas mãos, aumentando o risco de contaminação alimentar. Se o uso dela for diário, o mais indicado é trocá-la toda semana. E se você usa esponjas comuns, sem tecnologia de íons de prata (que possuem ação autodesinfetante), é importante higienizá-las todos os dias. Esse cuidado não deve ser apenas para prolongar o uso da esponja, mas principalmente para evitar a proliferação de bactérias que podem contaminar sua louça e sua cozinha. Porém, apenas detergente não basta para desinfetar nem remover totalmente os resíduos da buchinha.

Técnicas de higienização recomendadas

1. Fervura da esponja

A maneira mais simples de desinfetar a esponja é usar água quente. Para isso, coloque uma panela com água no fogo e espere até que comece a ferver. Em seguida, mergulhe a esponja completamente na água fervente e deixe por aproximadamente três minutos. Esse processo elimina a maior parte das bactérias e microrganismos presentes nela. Depois, desligue o fogo, retire a esponja com cuidado (pois estará quente) e deixe secar bem antes de usá-la novamente.

2. Solução com água sanitária

Outra opção eficaz é utilizar água sanitária, que tem um alto poder desinfetante. Em um recipiente, misture 1 litro de água com 2 colheres (sopa) de água sanitária (hipoclorito de sódio). Depois, mergulhe a esponja nessa solução e deixe agir por cerca de 10 minutos. Esse método ajuda a eliminar germes e remover resíduos de alimentos. Após esse tempo, enxágue bem a esponja com água corrente para remover qualquer resíduo da solução e deixe secar.

3. Uso do micro-ondas

Se você prefere uma solução rápida, pode higienizar a esponja no micro-ondas. Primeiro, lave-a bem para remover qualquer sujeira visível e deixe-a levemente úmida. Depois, envolva a esponja em uma folha de papel toalha e coloque-a no micro-ondas em potência alta por dois minutos. O calor gerado ajuda a matar as bactérias e reduzir a contaminação. Ao retirar a esponja, tome cuidado, pois ela estará quente. Aguarde esfriar antes de usá-la novamente.

Da cozinha para o banheiro não, nem vice-versa

Imagem: Pradit_Ph/Getty Images/iStockphoto

Os itens de limpeza, como luvas, escovas e esponjas, devem ser usados exclusivamente para cada ambiente da casa. Isso significa que uma esponja utilizada na cozinha nunca deve ser reaproveitada no banheiro, e vice-versa. Essa separação é fundamental para evitar a transferência de germes e sujeiras entre os espaços, prevenindo contaminações.

Imagine, por exemplo, usar uma bucha para limpar o piso do banheiro, que pode conter respingos de urina e partículas de fezes, e depois passar essa mesma bucha na bancada da cozinha, onde são preparados os alimentos. Da mesma forma, buchinhas usadas em áreas externas e na cozinha não devem ser reutilizadas em ambientes como banheiro, quartos e sala, pois podem carregar poeira, gordura e outras impurezas.

"Do chão, que está exposto a secreções, sujidades e marcas de sapatos, também não pode ir para nenhuma outra superfície. O que é do chão é do chão", orienta a infectologista Lina Paola Rodrigues.

Organização evita problemas

A especialista ainda ressalta a importância de seguir uma ordem na limpeza, garantindo que cada item seja higienizado corretamente e sem contaminação cruzada. Uma boa prática é sempre começar pelas áreas mais limpas e deixar as mais sujas por último. No banheiro, comece limpando espelhos, torneiras e pias, depois siga para o box e, por fim, o vaso sanitário e o chão.

O uso de panos, esponjas e produtos específicos para cada superfície também ajuda a manter a higiene e a prevenção de microrganismos. Esses materiais devem ser limpos regularmente, guardados separadamente e descartados quando desgastados ou com mau cheiro. Além disso, é fundamental deixá-los secar bem antes de armazenar, pois a umidade favorece a proliferação de bactérias e fungos.

Uma dica útil é diferenciar os itens por cor ou modelo, destinando cada um a uma área específica. Por exemplo, esponjas azuis para a cozinha e amarelas para o banheiro. Isso facilita a identificação e evita misturas acidentais. Seguindo essa ordem, a faxina se torna mais eficiente e segura, garantindo um ambiente realmente limpo.

*Com informações de reportagem publicada em 30/07/2022